Vía Tres Arroyos

Multitudinaria participación en la 9ª carrera nocturna del Club 24 de Abril en Claromecó

Más de 450 corredores formaron parte de la tradicional competencia, que batió su propio récord de inscriptos y volvió a combinar deporte, público y solidaridad.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

26 de enero de 2026,

Multitudinaria participación en la 9ª carrera nocturna del Club 24 de Abril en Claromecó
9° Edición Maratón La Nocturna del Club 24 de Abril (Fotos RCC)

Con un récord de participación y un importante acompañamiento del público, se llevó a cabo en la noche del sábado la novena edición de la carrera nocturna del Club 24 de Abril en el balneario Claromecó. La prueba reunió a más de 450 atletas, cifra histórica para el evento, que continúa consolidándose como una de las competencias más convocantes del calendario deportivo regional.

La actividad incluyó pruebas de 5 y 8 kilómetros, con corredores provenientes de distintas localidades, y un recorrido que volvió a ofrecer un atractivo marco nocturno en la villa balnearia.

9° Edición Maratón La Nocturna del Club 24 de Abril (Fotos RCC)
9° Edición Maratón La Nocturna del Club 24 de Abril (Fotos RCC)

En los 5 kilómetros Damas, el primer lugar fue para Mía Rodríguez, de Tres Arroyos, seguida por Carolina Fernanda Arrupe, también de Tres Arroyos, mientras que Eugenia Flores, de Oriente, completó el podio. En Caballeros, la victoria quedó en manos de Rodrigo Alanís (Tres Arroyos), escoltado por Nehuén Huerta (Bahía Blanca) y Enrique Maldonado (Chillar).

9° Edición Maratón La Nocturna del Club 24 de Abril (Fotos RCC)
9° Edición Maratón La Nocturna del Club 24 de Abril (Fotos RCC)

La prueba de 8 kilómetros tuvo dominio tresarroyense en Damas, con el triunfo de Constanza Garrido, seguida por Belén Iardino y Manuela López Bungs. En la categoría Caballeros, el ganador fue Ulises García Díez, mientras que Diego Maurelli finalizó segundo y Ignacio Furquet ocupó el tercer puesto.

9° Edición Maratón La Nocturna del Club 24 de Abril (Fotos RCC)
9° Edición Maratón La Nocturna del Club 24 de Abril (Fotos RCC)

Más allá de lo deportivo, la carrera volvió a tener un fuerte carácter solidario, ya que todo lo recaudado fue destinado a la Comisión Amigos del Centro Municipal de Salud de Claromecó, el conocido “Hospitalito”. La exitosa convocatoria y el crecimiento sostenido ratifican el lugar de la prueba como un evento ya clásico del verano claromequense.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS