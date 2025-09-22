Vía Tres Arroyos / Filosofía

Muestra Filosófica sobre el Olvido en el Mubata

Será el sábado 27 a las 19 horas.

Redacción Vía Tres Arroyos
22 de septiembre de 2025,

22 de septiembre de 2025,

En el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (Mubata) se llevará a cabo una Muestra Filosófica sobre el Olvido a cargo de estudiantes de primer año de la Tecnicatura en Trabajo Social del ISFDYT N 33 y del Profesorado en Educación Primaria del ISFDYT N 167.

La propuesta surge a raíz de las clases de filosofía semanales que lleva adelante la profesora Natalia Balul donde se abordan distintos temas y, en esta ocasión, la propuesta de realizar una muestra tomó fuerza.

Pensaste alguna vez qué es aquello que no quisieras olvidarte nunca?Y ¿Por qué queremos ser recordados?Y ¿Qué es lo que hace que uno recuerde un momento o a una persona? Estas y muchas preguntas más intentarán ser respondidas durante el encuentro.

La cita es el sábado 27 a las 19 horas en Moreno 232 y quienes asistan podrán apreciar los collages que cada estudiante realizó con su forma de ver el olvido.Habrá lecturas, música, y sobre todo un espacio para reflexionar y encontrarse.

La entrada es libre y gratuita.

