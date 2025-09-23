La Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos a través del Museo Municipal José A. Mulazzi, invita a los niños y a sus familias, a una actividad de narración de cuentos y taller con materiales reciclables denominada “Mucho bicho”, que estará a cargo de el grupo “Al sol como la cigarra”.

La cita es el viernes 26 de septiembre de 17 a 18 horas en la Sala Mayor, con entrada libre y gratuita.

“Mucho bicho” - Narración de cuentos y taller para niños en el Museo Mulazzi

Esta propuesta se enmarca dentro de la 23° edición de la Maratón de Lectura impulsada por la Fundación Leer para todo el país.

“Mucho bicho” invita a los niños de 4 a 10 años a disfrutar de una tarde de narración y de la confección de sus propios bichos con diferentes materiales reciclables (incluídos en la propuesta).

Más información: Museo José A. Mulazzi, Av. San Martín 323, WhatsApp: 2983 619143.