En el marco del Programa “El Museo va a las escuelas” el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA) vistió con su coordinador Bruno Defelippe la Escuela Primaria N.º 15 junto a la profesora Ana Izurieta y el curso de 2.º año, compartiendo una jornada de arte y encuentro.

La propuesta consistió en llevar al aula una pintura de pequeño formato (retrato de un niño) y una escultura de pequeño formato (otro retrato).

Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15

A partir de ellas, se trabajó la temática del retrato, un eje central del proyecto, explorando diferentes expresiones artísticas como el modelado en barro o pastas, el collage y el dibujo. En esta ocasión, la actividad se desarrolló a través del dibujo, fomentando la creatividad y la observación del rostro humano.

Un aspecto destacado de la experiencia fue que los padres y familiares fueron invitados a participar, compartiendo la actividad con los estudiantes y generando un espacio donde escuela, familia y museo se encontraron para crear y disfrutar juntos del arte.

