Vía Tres Arroyos / Arte

Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15

La propuesta consistió en llevar al aula una pintura de pequeño formato y una escultura de pequeño formato. A partir de ellas, se trabajó la temática del retrato.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

30 de septiembre de 2025,

Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15
Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15

En el marco del Programa “El Museo va a las escuelas” el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA) vistió con su coordinador Bruno Defelippe la Escuela Primaria N.º 15 junto a la profesora Ana Izurieta y el curso de 2.º año, compartiendo una jornada de arte y encuentro.

La propuesta consistió en llevar al aula una pintura de pequeño formato (retrato de un niño) y una escultura de pequeño formato (otro retrato).

Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15
Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15

A partir de ellas, se trabajó la temática del retrato, un eje central del proyecto, explorando diferentes expresiones artísticas como el modelado en barro o pastas, el collage y el dibujo. En esta ocasión, la actividad se desarrolló a través del dibujo, fomentando la creatividad y la observación del rostro humano.

Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15
Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15

Un aspecto destacado de la experiencia fue que los padres y familiares fueron invitados a participar, compartiendo la actividad con los estudiantes y generando un espacio donde escuela, familia y museo se encontraron para crear y disfrutar juntos del arte.

Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15
Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15
Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15
Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15
Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15
Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15
Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15
Mubata: “El Museo va a las Escuelas” llegó a la Escuela primaria Nº 15

Temas Relacionados

MÁS DE Arte
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS