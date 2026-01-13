Mubata: durante el mes de enero se expondrá la Colección Vogelius completa

El Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos anunció que durante el mes de enero y con fecha a confirmar expondrá en sus instalaciones la Colección Vogelius completa.

Durante los meses de verano el Museo se encuentra abierto y puede ser visitado en los siguientes días y horarios:

Lunes, martes y viernes: 12:30 a 19:30 horas.

Miércoles y jueves: 09 a 16 horas

Av. Moreno 232

El Mubata tiene su origen en una iniciativa de la Comisión Municipal de Cultura, durante el mandato del Dr. Pedro Aguirre. La necesidad de fundar un museo surgió a partir de la donación que recibió la Municipalidad de una importante colección de obras y una biblioteca de arte.

El 13 de diciembre de 1957, el Comisionado Municipal y un grupo de vecinos de la ciudad impulsaron la adquisición de un inmueble destinado al funcionamiento del Museo. El edificio de Av. Moreno 232 fue adquirido mediante una colecta pública y acondicionado bajo la dirección del arquitecto José Miguel Guisasola. La inauguración oficial se realizó el 24 de abril de 1958.

El patrimonio del Museo se conforma a partir de tres grandes colecciones: la Colección Bienal de Pintura y Escultura, integrada por obras incorporadas a través de la Bienal organizada por la Fundación Banco Comercial de Tres Arroyos, la donación de Luis D. Álvarez, director de la Galería Velázquez de Buenos Aires, y numerosas donaciones particulares de destacados artistas argentinos.

Por otro lado, el Museo alberga la Colección Vogelius, donada a la Municipalidad y a la comunidad tresarroyense.

Actualmente, el Museo cuenta con un espacio para exposiciones de artistas itinerantes y un espacio fotográfico, “El peso del corazón”, con curaduría de @abrahamvotroba .

Desde el MUBATA invitan a los tresarroyenses, a los visitantes del distrito y al turismo nacional e internacional a recorrer el Museo y descubrir su historia y su patrimonio.