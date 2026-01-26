Monticelli se quedó con la Corvina de Mayor Peso en una edición récord del concurso en Reta

Con una convocatoria multitudinaria y un cierre cargado de expectativa, Carlos Monticelli, de Monte Hermoso, se consagró ganador de la 27ª Edición del Concurso de la Corvina de Mayor Peso, organizado por el Club Quilmes de Tres Arroyos y disputado este domingo en el balneario Reta.

Monticelli se quedó con el primer puesto gracias a una corvina de 2,542 kilos, la más pesada del certamen, que le permitió superar a Gustavo Barrionuevo, de Cascallares, segundo con 2,488 kg, y a Federico Martínez, de Tres Arroyos, tercero con una pieza de 2,306 kg. Como premio mayor, el ganador se adjudicó una Toyota Hilux DX 4×4 modelo 2026.

El concurso reunió a 1.302 pescadores, ratificando su lugar entre los eventos de pesca deportiva más importantes de la región. Durante toda la jornada hubo un intenso movimiento en la costa y permanentes modificaciones en la clasificación, manteniendo la definición abierta hasta los controles finales.

En las categorías especiales, Camila Mujica (Necochea) se impuso en Damas con una corvina de 2,076 kg, mientras que en Cadetes el triunfo fue para Máximo Furios (Azul), con una captura de 1,190 kg.

Además, se destacó el premio al Mejor Socio Clasificado, que quedó en manos de Guillermo Martínez (Tres Arroyos), y los sorteos especiales: Silvia Nielsen (Tres Arroyos) ganó una Toyota Yaris XS 2026 entre todos los inscriptos, y Cristian Monterrosa (Tres Arroyos) obtuvo 10 millones de pesos en el sorteo por pago anticipado.

La ceremonia de premiación, realizada ante un gran marco de público, cerró una nueva edición exitosa del tradicional concurso, que volvió a combinar participación masiva, premios millonarios y una definición ajustada hasta el final.