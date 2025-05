Moller: “tenemos ciertas inquietudes sobre las asociaciones electorales que está generando entre La Libertad Avanza y el PRO y la situación microeconómica”

El jueves por la mañana el concejal Gustavo Moller presentó una nota en la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante informando la disolución del unibloque de La Libertad Avanza y la creación del unibloque Unión, Renovación y Fe, del cual formará parte desde ahora.

Sobre los motivos de esta decisión dialogamos con Gustavo Moller:

“Nosotros seguimos apoyando las ideas de La Libertad Avanza y de Javier Milei sobre la macroeconomía, sobre la libertad de empresa, la libertad individual, etcétera, pero tenemos ciertas inquietudes sobre las asociaciones electorales que está generando entre La Libertad Avanza y el PRO y la situación microeconómica que está dejándose a un lado y que realmente está causando mucha angustia en la población”.

“Hay que poner un acento justamente en aquellas situaciones donde se da una debilidad que no puede funcionarse en competencia en el mercado. Una persona que es una discapacitada no tiene las herramientas normales para competir en el mercado laboral, entonces, ahí hay que poner una atención de parte de la asistencia estatal, en este momento en que la Argentina no es un país rico, es un país pobre, entonces, a la gente la tenés que sostener en el momento de angustia y donde estás haciendo transformaciones realmente muy importantes”.

Resumen de la 3era Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Tres Arroyos

“También tenemos importantes diferencias en la forma de liderazgo que se ha establecido en este momento. La Libertad Avanza ha cambiado y ha mutado de lo que fue la convocatoria original de transformar esta política tradicional que uno ve todos los días o de la que nos quejábamos todos todo el tiempo y ahora vemos que por ahí la estructura que se ha montado en el Estado de la Libertad Avanza, opera con la misma herramienta de la vieja política”.

“Esta fragmentación sobre todo se da por la forma de manejo y de organización que se está estableciendo La Libertad Avanza a partir del acuerdo con el PRO y eso ha generado muchas cuestiones muy discutibles donde gente que ha trabajado desde el primer momento, ha quedado desplazada”.

“Ha mutado porque se ha empezado a trabajar dentro del marco de la política tradicional. Son acuerdos políticos que muchas veces están completamente alejados de lo que uno había prometido de lo que la gente necesita en ese momento”.

“Yo creo que en algún momento la gente se hartó de Cristina, aunque la economía no era tan terrible, por el hecho de que Cristina tenía un liderazgo demasiado fuerte, avasallante y hoy estamos en una situación más o menos similar”.

“Yo creo que no entran las inversiones internacionales, porque este tipo de liderazgo no plantean seguridades jurídicas, porque una cosa es cuando uno dialoga en política y otra imponer una cuestión para que salga o salga. Uno le llega una serie de acuerdos mediante diálogos, mediante trabajos institucionales y eso hace que la legislación sea perdurable. Hoy hay que charlar entre todos hacia dónde vamos a ir como país, como sociedad, como nación”.

Consultado si con la actual conducción de La Libertad Avanza de Tres Arroyos con Alejandro Finocchio a la cabeza, hay puntos de encuentro, Moller indicó:

“Yo sabía que Alejandro estaba de coordinador desde hace mucho tiempo, capaz 8 o 9 meses y nunca había tenido un encuentro con él, recién lo conocí hace un par de semanas. La coordinadora seccional es del PRO y tuve un solo encuentro después de que ella ocupó el cargo hace 1 año y no me volvió a hablar ni a dirigir la palabra. Este acuerdo con el PRO, es lo que se está imponiendo en toda la estructura de La Libertad Avanza es un acuerdo con la parte más oscura del PRO, que es la gente de Bullrich”.

“Acá en lo local se viene dando esta situación de estar sumando a figuras como Fhurer, Antinori que ahora son todos libertarios”.

“Sé que hay una estructura organizada independiente de la estructura oficialista de la Libertad Avanza y que, sin embargo, compartíamos valores y críticas iguales o similares. Vamos a intentar trabajar para poder armar algo para las elecciones. Creo que existe consenso como para tratar de buscar un camino intermedio, de tratar de volver a una cuestión de la lógica, no plantear esta cuestión de vida o muerte en cada circunstancia”.