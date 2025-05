Mauro Daddario: “un solo Secretario no puede estar a la altura de todos los temas que implica la producción”

Director de Comercio, Industria y Emprendedurismo de la Municipalidad de Tres Arroyos, Mauro Daddario, conversó con Vía Tres Arroyos sobre varios temas, entre ellos el Proyecto de Ordenanza presentado por el Ejecutivo Municipal que busca dividir la Secretaría de producción en dos Direcciones que impulse al sector productivo.

El Proyecto de Ordenanza presentado por el Ejecutivo Municipal apunta a la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología para reemplazarla por dos Direcciones las cuales serían la Dirección de Productividad Sustentabilidad y la Dirección de Estrategias Productivas.

Sobre este tema Daddario expresó:

“Dentro del Área de Producción ya están involucradas y consolidadas la Dirección de Industria y Comercio y la Dirección de Turismo, esta última está muy bien que así sea porque como se dice el Turismo es una industria sin chimenea. Las otras Direcciones a incorporar serían Producción Sustentable y Desarrollo Estratégico”.

“Desde mi punto de vista, habiendo estado dentro, para mí es súper entendible e incluso es mejorar lo que había, porque un secretario por colgarle el título de secretario, no puede estar a la altura de todos los temas que implican la producción a nivel local”.

“Los segmentos a los cuales tenemos que responder son totalmente distintos. En estas épocas se trabaja y se va hacia una especialización, hacia la concreción de mesas interdisciplinarias de trabajo”.

“La discusión pasa más por la política que por la dinámica que le puede dar y el impulso que le puede dar a la producción esta decisión. A nivel presupuestario no tiene prácticamente impacto. Es a nivel simbólico, pero al nivel simbólico, un secretario que tenga que estar a la altura de todos los temas y que tenga que estar generando los vínculos en todos estos espacios, son secretarios que se terminan desgastando”.

“Cuando se plantea esas cuestiones desde la política, no tienen nada que ver con la dinámica real que se daba ahí adentro, eran cáscara vacía, porque hacia adentro, el Secretario se la pasaba yendo de una reunión a otra, de un lugar al otro, pero en la práctica, después, para poder basarse en un equipo de trabajo, no teníamos estructura para sostener y soportarle toda las necesidades que tenía el Secretario, tanto de información, de ejecución o de seguimiento de proyectos. Un solo secretario no puede estar en todo y hacer todo”.

“Todas estas direcciones responderán directamente a la intendencia, pero nada tiene que ver con una cuestión vinculada a la verticalidad y a la concentración de poder. El intendente Garate se juntó con todos nosotros, y la mesa ya está funcionando en el sentido de darle dinámica. No hay una concentración de poder, porque si no, no ninguno de nosotros tendríamos la posibilidad o la autonomía de hacer absolutamente nada. Estamos trabajando ya desde hace un tiempo. Está bueno involucrar a Cresta dentro de esta mesa porque desarticular la educación de producción también puede llegar a ser un error en el fondo”.

“La gente que está apuntada para estar a cargo de esas nuevas Direcciones es gente especializada en el área en cual se las convoca”.

Mauro Daddario

FOMEPRO

“Ayer pudimos concretar lo que es el fin de las entrevistas, que es la primera etapa del FOMEPRO que es una línea de financiamiento de microcrédito que pone a disposición el Municipio para hacer funcionar o despegar un emprendimiento. Lo novedoso de este año es que se firmó un convenio con el Banco Provincia que nos permitió aumentar la capacidad de financiamiento que tenía el Municipio”.

“Históricamente FOMEPRO financió entre 20 a 25 emprendedores al año y este convenio nos va a permitir financiar alrededor de 100 emprendedores. El crédito que se puede solicitar es de 1.200 000 pesos. Son cuatro salarios Mínimos Vital y Móvil.”

“La tasa de cobrabilidad es alta. Si bien existen garantías, hace por lo menos dos años que no se ejecute una garantía. Eso quiere decir que el emprendedor, independientemente de la continuidad del emprendimiento o no, continúa pagando y puede acceder al a los montos que se cobran. Además existe la posibilidad que si se tiene pago el 50% de un FOMEPRO, se pueden inscribirse en uno nuevo”.

“Los rubros que más hemos financiado tiene que ver con el de los oficios, servicios gastronómicos, y textiles. Tradicionalmente se ha financiado eso. No hemos tenido algo sumamente innovador”.

Parque Industrial

“A través de mi paso por la agencia de Desarrollo y por mí trabajo en la Secretaría estoy muy involucrado con el Parque Industrial. Intentamos impulsar lo que es el desarrollo productivo y el ala industrial en Tres Arroyos es muy importante porque genera valor agregado al campo y porque genera servicio al campo”.

“Hubo un muy buen número de consulta para que se radiquen nuevas empresas. Formalmente se iniciaron cuatro expedientes que solicitaron la factibilidad, empresas Metalmecánicas. La verdad es que en el Parque Industrial no queda mucho terreno disponible , si bien hay unas 20 hectáreas, son hectáreas que son bajos y hoy en día no estarían en condiciones de ser vendidas para construcción”.

“Estamos llegando a una situación en la cual posiblemente, a futuro, necesitamos una extensión del Parque Industrial en el corto plazo. Habrá que extenderlo hacia los costados, con los propietarios de los alrededores o generar otra zona industrial”.

Comercio

“La Dirección de Industria y Comercio es algo que Pablo Garate incorpora al Organigrama porque el consideraba que estaba un poco desarticulado la relación con los comerciantes”.

“Al comenzar a dialogar con ellos surgieron un montón de cuestiones a resolver desde un cordón, una vereda, o cuestiones vinculadas al tránsito y la necesidad de ‘darle vida’. Ahí surgió la idea de EMPRENDE que fue creciendo cada vez más”.

“Este año ya tuvimos reuniones con algunos varios comerciantes. Durante la Fiesta del Trigo, trabajamos muy bien, hubo 50 comercios acompañando, incluso con las vidrieras también nos superó, esperábamos 10, 15 vidrieras, tuvimos alrededor de 50 también. Ya estamos evaluando fechas para este año y la idea es hacer un EMPRENDE una vez al mes”.