Lucía Gómez: “este reconocimiento es para todo el equipo de gobierno”

La última medición realizada por CB Consultora Opinión Pública posiciona a la intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, entre los jefes comunales con mejor diferencial de imagen de la Sexta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.

El estudio, realizado entre el 11 y el 16 de abril sobre una muestra de 618 casos, revela que Gómez alcanza un diferencial positivo de +5,4%, ubicándose en el quinto lugar entre los 22 intendentes evaluados en la región.

El informe de la consultora, que mide la imagen positiva y negativa de los intendentes del interior bonaerense, destaca el reconocimiento de la comunidad hacia la gestión de Gómez, que se sostiene sobre un marcado respaldo popular.

Con un 13,3% de imagen positiva y solo un 7,9% de imagen negativa, la intendente de Chaves se consolida en la mitad superior del ranking, superando ampliamente el promedio seccional.

Sobre ese y otros temas Vía Tres Arroyos dialogó con Lucía Gómez, quien entre sus principales declaraciones indicó:

“La realidad es que en este caso está mi nombre, pero este reconocimiento es para todo el equipo de gobierno que estamos a cargo de la Municipalidad Adolfo Gonzáles Chávez, nos llena de orgullo y quiero agradecerle a cada uno de mis funcionarios que ponen todo de sí para para poder sacar la comuna adelante”.

“Tenemos que seguir trabajando como el primer día, nosotros no trabajamos pensando en las encuestas, pero cuando llegan estas noticias es una alegría que se reconozca el trabajo que uno hace”.

Obras con la provincia

“Tenemos buena relación con el Gobierno de la Provincia. El Gobernador trabaja para los bonaerenses y entre ellos están los chavenses, e independientemente de la representación del partido político que cada uno tenemos, sabemos dejar las diferencias para preocuparnos por los vecinos que tienen que ser nuestra prioridad como gobernantes”.

“Con la provincia este año ya estamos iniciando cinco obras grandes en establecimientos educativos, arreglos que necesitaban y a los cuales pudimos darle avance”.

“El día lunes viajé a La Plata para reunirme con el gobernador, firmamos un leasing para la adquisición de una motoniveladora para el arreglo y mejoramiento de los caminos rurales de nuestro distrito y además también firmé el nuevo convenio del fondo de seguridad que es una ayuda económica que nos envían a los municipios para seguir manteniendo nuestros pueblos más seguros”.

Lucía Gómez firmó junto a Kicillof un convenio de leasing para la compra de una motoniveladora para Gonzales Chaves

Paro de empleados municipales

Con respecto a la situación de los empleados municipales que para este día, 30 de abril han decidido realizar un paro de actividades, la intendente expresó:

“Hay muy poca convocatoria. Yo estuve a las 7 de la mañana del corralón municipal donde estaban urbanos y viales y estaban todos los trabajadores de ese sector. Recién vengo también de la localidad de De La Garma. No hemos llegado a un acuerdo. Nosotros venimos trabajando en la recomposición del el salario del empleado municipal. Para nosotros, una de nuestras prioridades es el empleado municipal”.

“El año pasado en el contexto en el cual asumimos con una inflación del 117%, dimos un aumento del 235% acumulado, y este año en el mes de febrero dimos un 10% y ahora propusimos un 9% para el mes de mayo. En el mes de marzo y abril no se dieron aumentos y por eso se convoca el paro”.

“Por supuesto que nosotros sabemos que los salarios son bajos. Eso no lo desconocemos y no desconocemos la realidad. Sabemos que los sueldos son insuficientes, pero hoy el aumento que pudimos dar es ese. Yo considero que el mejor aumento que uno puede dar es el que se puede sostener en el tiempo. La situación económica no nos permite dar un aumento. La provincia se ve afectada en sus recursos por los recortes del gobierno nacional y nos vemos directamente perjudicados en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Eso hace que recibamos menos plata y al tener menos plata no se puede dar aumento, no es que uno no quiere, sino que no se puede. Por los recortes del Gobierno Nacional nos llega menos plata, pero nosotros tenems que seguir brindando los servicios de la misma manera”.

Participación del Municipio de Chaves en el Preconsejo de Salud

“Fue un congreso muy interesante, los intendentes radicales, a través del foro intendentes radicales ya venimos pensando en algún sistema para trabajar mancomunadamente, como por ejemplo, comprar medicamentos de forma conjunta”.

“La realidad indica que hoy en el sistema de salud no hay médicos clínicos, hay muchos especialistas, pero no hay médicos clínicos. Entonces, todos los municipios tenemos ese problema respecto a los profesionales que no alcanzan. También el médico trabaja en el consultorio, trabaja la guardia, tienen un desgaste porque le ponen todo el día el cuerpo a su profesión”.

“En este Precongreso de salud llegamos a la conclusión que tenemos que trabajar hacia la regionalización del sistema de salud. Por ejemplo, no sirve de nada que González Chávez, Juárez y San Cayetano, los tres tengamos un tomógrafo. Tal vez, sería mejor que uno tenga un tomógrafo, otro municipio, otro equipo especializado y un tercero,otra aparatología y que nosotros desde los municipios podamos garantizar el traslado de nuestros pacientes, porque son localidades muy cercanas y de esa forma poder trabajar conjunto”.

“Un ejemplo claro fue lo que pasó con el Hospital Pena después de la terrible inundación que sufrió Bahía Blanca, donde todos los servicios de salud de los distritos nos pusimos a disposición para el traslado de pacientes”.

“Ayer se realizó el Congreso Salud Provincial en Mar del Plata donde el Municipio de Gonzales Chaves estuvo representado por Cintia Cancelarich que es nuestra secretaria de salud y la referente regional en el Congreso de Salud Provincial. Yo creo que hay posibilidades de avanzar en esa regionalización. En el día de ayer se firmó un compromiso de los 135 municipios y ahora hay que ir viendo cómo se va a implementar”.

Leasing Provincial para la compra de una Motoniveladora

“Era sumamente necesario. Nosotros cuando iniciamos la gestión teníamos una sola motoniveladora, hoy tenemos un lindo parque vial, ya tenemos ocho o nueve en funcionamiento, siempre andan seis en los caminos rurales trabajando”.

“En el mes de febrero o marzo dimos la primera vuelta por los 1200 kilómetros de caminos rurales. Creo que hacía años que no se hacía eso en tan poco tiempo y con un buen trabajo. Después las lluvias que nos tocaron en febrero, abril hubo zonas donde llovieron entre 500 y 600 mm y eso llevó a que se hagan pantanos y que se destruyera el camino rural en el cual que se había trabajado, pero ya está todo el equipo vial trabajando con las máquinas y está bastante avanzado. Todavía quedan zonas bastante afectadas por esas lluvias y tenemos que seguir trabajando, entoscando, y fortaleciendo la tarea para que los productores y las familias puedan tener un camino acorde a la realidad, que se necesita”.

El trabajo en las localidades del distrito

“La nuestra no es una gestión centralizado solo en la localidad cabecera

Yo camino Juan Eulogio Barra desde el año 2017, voy y me reúno con vecinos en todas las campañas y siempre me pedían cuatro cosas: más luminarias, que haya un policía permanente circulando en la localidad, poder tener un médico y también el arreglo de caminos rurales.

Hoy nosotros cumplimos con esas cuatro cosas. A partir de la semana pasada, hay en Juan Eugenio Barra permanencia de la policía que lo coordina el CPR con la delegación de De la Garma que están circulando continuamente dentro del pueblo garantizándole mayor seguridad a nuestros vecinos”.

“El año pasado cambiamos 20 luminarias de sodio a LED, y este año vamos a seguir con ese plan. Hoy tiene en el sistema salud tienen una guardia activa de enfermeras de 24 horas, hay un médico que va todos los jueves, una pediatra que va cada 15 días, una nutricionista que también va continuamente”.

“Hoy el camino rural de De la Garma a Barra, está bien, al igual que los caminos hacia los campos y si por algún motivo no se puede llegar con la maquinaria, se conversa con el productor, se le cuenta cuál es la situación y después se arregla. Tenemos una gestión de cercanía y dándole respuesta al vecino”.