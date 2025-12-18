Lucía Gómez: “En Adolfo Gonzáles Chaves, la ley volvió a mandar”

La intendente Lucía Gómez y el secretario de Seguridad Pablo Arévalo de Adolfo Gonzales Chaves detallaron avances en la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento del Centro de Monitoreo y acciones de prevención en todo el distrito.

Gómez afirmó que, al asumir el 10 de diciembre de 2023, se encontraron con una situación “alarmante” en materia de seguridad: las investigaciones por drogas eran inexistentes. “Tuvimos que reconstruir la seguridad del distrito desde abajo, con tolerancia cero con respecto a las drogas”, sostuvo.

En ese marco, Gómez informó que, gracias a la articulación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el apoyo de la Delegación de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca, se realizaron 15 operativos exitosos vinculados al narcotráfico en el distrito. Según precisó, estos procedimientos permitieron retirar de circulación aproximadamente 7 kilos de marihuana, entre 150 y 200 gramos de cocaína, además de armas de fuego y municiones. También destacó que en mayo se desbarató un punto de venta de estupefacientes, mediante un trabajo coordinado que incluyó el uso del Centro de Monitoreo Urbano.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pablo Arévalo explicó que se revirtió una etapa de inacción: “Teníamos un centro de monitoreo altamente capacitado para este tipo de causas, pero faltaba relación y diálogo operativo con las áreas antidrogas de Tres Arroyos y Bahía Blanca. Desde que llegamos, comenzamos a trabajar con un vínculo fluido y sostenido”.

Más tecnología, más prevención y canales para denunciar

Arévalo detalló que el Municipio fortaleció el Centro de Monitoreo con personal especializado por turnos, reparación y ampliación de cámaras, arreglo de equipos, incorporación de radio policial para mejorar la coordinación y handies para una respuesta más rápida. Además, remarcó la importancia de que los vecinos vuelvan a aportar información: “Lo ideal es acercarse a la comisaría y aportar el dato de forma anónima. Si no se animan, pueden hacerlo en la Secretaría de Seguridad o en la Dirección de Protección Ciudadana, y se inician los procesos correspondientes”.

También se aclararon versiones que circularon en redes sociales: Arévalo indicó que los allanamientos recientes vinculados a la Policía Federal fueron tres y correspondieron a una causa por abuso sexual, sin detenciones ordenadas.

Orden en la vía pública y medidas para reducir riesgos

Como parte de una estrategia integral de prevención, Arévalo señaló el trabajo conjunto con la policía para reducir ruidos molestos de motos con escapes, una problemática que generaba reclamos. También mencionó intervenciones de seguridad vial: la colocación de reductores en estacionamientos sobre Avenida San Martín, en el marco de una ordenanza trabajada con el Concejo Deliberante, y la ejecución de la rotonda en el cruce de Avenida San Martín y Presidente Perón para disminuir siniestros y mejorar la circulación.

Gómez reafirmó que la seguridad es un eje central de la gestión: “La gente nos votó para gestionar. Uno de los ejes fue la tolerancia cero contra las drogas. No vamos a permitir que camuflen la venta de este veneno en nuestras calles”. Y agregó que el compromiso continúa “sin detenerse”, con el objetivo de sostener la prevención del delito y el orden público en todo el distrito.