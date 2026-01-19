Los Cardos de Tandil es el flamante Campeón del Seven Playero de Claromecó

En una final muy pareja y de gran nivel, “Marisco Athletic” combinado de jugadores de Los Cardos venció por 14-5 a “La Manteca no es pal Gato” (Los 50 de Tandil) y se alzó con la Copa de Oro en el 31° Seven Playero de Claromecó.
La Copa de Plata quedó en manos de Segunda Instancia (combinado de Bahía Blanca), que venció a “Vinimos x el After” (combinado de Tres Arroyos) por un ajustado 12 a 5, en un partido muy parejo e interesante.
Mientras que la Copa de Bronce fue para Arawak (Tres Arroyos Rugby & Hockey Club), que se impuso 17-5 a “Imperiales” (combinado de Tres Arroyos).
La Copa Desafío en esta edición, quedó en manos de Primera Junta, que sacó adelante un duro partido y venció 12-5 a Gestión Inmobiliaria.
Por el lado de juveniles, “Pa que te traje” (Los 50 de Tandil), desplegó su mejor rugby y se quedó con la Copa de Oro tras vencer a “Tan repajeados para el Seven” (Los 50 de Tandil) por 19-5.
En la Copa de Plata, Ta Pa Un Cheira (Remo de Azul) venció 10-5 a “Jugamos con resaca” (TARHC) en un partidazo, para alzarse con el título.
Resultados de la definición del Seven Playero de Claromecó: Semifinales Copa de Oro
Primera Junta 0-12 Marisco Athletic Gestión Inmobiliaria 0-5 La Manteca
FINAL ORO
Marisco Athletic 14-5 La Manteca
FINAL PLATA
Segunda Instancia 12-5 Venimos por el After FINAL BRONCE
Arawak 17-5 Imperiales
FINAL DE DESAFÍO
Gestión Inmobiliaria 5-12 Primera Junta
JUVENILES
Semifinales de Plata
Máquina Bragado 0-26 Ta pa un Cheira
Jugamos con resaca 27-0 Sin aire pero con facha
FINAL PLATA
Ta pa un Cheira 10-5 Jugamos con Resaca
Semifinales de Oro Tan Pajeados para el Seven 10-5 Fórmula Seven
Pa que te traje 41-0 Ni en Bajada
FINAL ORO
Pa que te traje 19-5 Tan pajeados para el Seven