En una final muy pareja y de gran nivel, “Marisco Athletic” combinado de jugadores de Los Cardos venció por 14-5 a “La Manteca no es pal Gato” (Los 50 de Tandil) y se alzó con la Copa de Oro en el 31° Seven Playero de Claromecó.

Los Cardos de Tandil es el flamante Campeón del Seven Playero de Claromecó

La Copa de Plata quedó en manos de Segunda Instancia (combinado de Bahía Blanca), que venció a “Vinimos x el After” (combinado de Tres Arroyos) por un ajustado 12 a 5, en un partido muy parejo e interesante.

Mientras que la Copa de Bronce fue para Arawak (Tres Arroyos Rugby & Hockey Club), que se impuso 17-5 a “Imperiales” (combinado de Tres Arroyos).

La Copa Desafío en esta edición, quedó en manos de Primera Junta, que sacó adelante un duro partido y venció 12-5 a Gestión Inmobiliaria.

Por el lado de juveniles, “Pa que te traje” (Los 50 de Tandil), desplegó su mejor rugby y se quedó con la Copa de Oro tras vencer a “Tan repajeados para el Seven” (Los 50 de Tandil) por 19-5.

En la Copa de Plata, Ta Pa Un Cheira (Remo de Azul) venció 10-5 a “Jugamos con resaca” (TARHC) en un partidazo, para alzarse con el título.

Resultados de la definición del Seven Playero de Claromecó: Semifinales Copa de Oro

Primera Junta 0-12 Marisco Athletic Gestión Inmobiliaria 0-5 La Manteca

FINAL ORO

Marisco Athletic 14-5 La Manteca

FINAL PLATA

Segunda Instancia 12-5 Venimos por el After FINAL BRONCE

Arawak 17-5 Imperiales

FINAL DE DESAFÍO

Gestión Inmobiliaria 5-12 Primera Junta

JUVENILES

Semifinales de Plata

Máquina Bragado 0-26 Ta pa un Cheira

Jugamos con resaca 27-0 Sin aire pero con facha

FINAL PLATA

Ta pa un Cheira 10-5 Jugamos con Resaca

Semifinales de Oro Tan Pajeados para el Seven 10-5 Fórmula Seven

Pa que te traje 41-0 Ni en Bajada

FINAL ORO

Pa que te traje 19-5 Tan pajeados para el Seven