Lectura y música en el fin de semana del Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos

Maratón de lectura de la Fundación Leer, Jazz y la presentación de Luis Pintos.

24 de septiembre de 2025,

Lectura y música en el fin de semana del Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos
El Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos invita a la comunidad a disfrutar de se agenda de actividades artísticas y literarias que se desarrollarán esta semana en sus instalaciones de Av. Ituzaingó 320.

Maratón de Lectura 2025 – Fundación Leer

El viernes 26 de septiembre de 18 a 20 horas, se llevará a cabo la Maratón de Lectura impulsada por la Fundación Leer.

La propuesta, organizada por los alumnos y docente del taller Arte-sanos de la palabra, ofrecerá momentos de lectura compartida y juegos literarios, invitando a adolescentes y adultos a disfrutar de un espacio gratuito y abierto a toda la comunidad.

Jazz en La Estación

Ese mismo viernes 26 de septiembre a las 22 horas, el escenario recibirá a Néstor Crespo (guitarra) acompañado por destacados músicos: Troiano, Angeloni, Subranni y Acosta. Una noche imperdible con lo mejor del jazz en vivo, con vibráfono, bajo, batería y guitarra como protagonistas.

Luis Pintos – Show Acústico

El sábado 27 de septiembre a las 20:30 horas, será el turno del reconocido músico Luis Pintos, quien presentará un show acústico íntimo junto a invitados especiales: Roberto Chaparro, Claudio Bolonio, Bernardo Huala y Luciana Quiroga. Una velada única para disfrutar de la música en un ambiente cercano. Entradas anticipadas disponibles al 11 2750 3646.

