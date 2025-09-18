La Sociedad Libanesa de Tres Arroyos celebrará un encuentro cultural en septiembre

La Sociedad Libanesa de Tres Arroyos prepara un evento cultural que se desarrollará los próximos 26, 27 y 28 de septiembre en su sede de avenida Rivadavia 558.
Habrá talleres gratuitos, danzas típicas, charlas y propuestas gastronómicas que buscan preservar las raíces de las familias libanesas y difundirlas en la comunidad.
José Luis Uribarren Satini, integrante de la institución, explicó el espíritu del encuentro:
“Somos una célula que mantiene viva la originalidad de nuestro pueblo. El Líbano, con el paso del tiempo, se ha occidentalizado en algunas costumbres, pero nosotros aquí nos aferramos a conservar intactas las tradiciones, como nuestras comidas típicas o la música que heredamos de nuestros abuelos”.
El programa de actividades incluye una cena de apertura el jueves 26 y continúa el fin de semana del 27 y 28 con talleres sobre aromas y sabores, idioma árabe básico, memoria familiar y charlas sobre la flora y fauna del Líbano. También habrá presentaciones de la danza tradicional Dabka.
La propuesta forma parte de las actividades de UCAL (Unión de Colectividades Argentino Libanesas), que nuclea a instituciones de todo el país. En Tres Arroyos, la Sociedad Libanesa trabaja desde hace décadas en la preservación de su identidad cultural.
El evento contará además con espacios gastronómicos y actividades abiertas a toda la comunidad. Quienes deseen participar de la cena y de todas las instancias podrán adquirir una tarjeta con costo, mientras que los talleres serán de acceso libre y gratuito.
Uno de los ejes del encuentro será la transmisión de la memoria entre generaciones.
“Soy cuarta generación. Tuve la suerte de estar muy cerca de mi abuela, que era siria, y de mi abuelo libanés. Nuestra tarea hoy es que los hijos y nietos no pierdan esa raíz, aunque la cultura se vaya mezclando con la italiana o la española. Mantener la originalidad es nuestra misión”, señaló Uribarren Satini.
Para más información, los interesados pueden consultar el Instagram: @sociedadlibanesaTSAS o comunicarse al 2983-347300.