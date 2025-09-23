La peña “Garra Xeneize” celebró su 10º aniversario con una cena-show, la presencia de exfutbolistas y un fuerte compromiso social

El pasado sábado 20 de septiembre, la comunidad hincha de Boca en Tres Arroyos vivió una jornada inolvidable: la peña “Garra Xeneize” celebró su 10º aniversario con una gran cena-show en el SUM de la Escuela Técnica, donde se reunieron más de 350 simpatizantes.

Entre los participantes se encontraban dos exjugadores de renombre: Alberto “Beto” Márcico y Sergio “Manteca” Martínez, quienes, junto con el periodista Luis Fregossi, compartieron anécdotas, reflexiones y fotografías con los hinchas.

Martínez resaltó estar “feliz por estar por primera vez en Tres Arroyos” y afirmó que “este tipo de festejos le permite a hinchas de Boca ver a sus ídolos”.

La peña “Garra Xeneize” celebró su 10º aniversario

Una festividad con sabor solidario

El evento no solo fue motivo de celebración futbolera. Se vivió un fuerte gesto de solidaridad: los asistentes donaron alimentos no perecederos que la peña entregó al Hogar de Ancianos.

También participaron peñas de otras localidades como Bolívar, Huanguelén, Tandil, Coronel Pringles, Benito Juárez, Lamadrid y Adolfo Gonzales Chaves, lo que reforzó el sentido de hermandad regional.

La peña “Garra Xeneize” celebró su 10º aniversario

Palabras de Beto Márcico

Durante su discurso, Beto Márcico no eludió hablar del presente del club: “Estamos bien y vamos en levantada, pasamos tres meses o más sin poder ganar un partido. El plantel repuntó notoriamente, Boca va a dar pelea hasta el final”, aseguró.

Sobre la gestión de Juan Román Riquelme, Márcico expresó un respaldo claro: “Estoy muy conforme con su gestión porque se ganaron títulos y se están haciendo obras en el club permanentemente”, expresó.

La peña “Garra Xeneize” celebró su 10º aniversario

Por su parte, sobre el técnico, resaltó que: “Miguel Ángel Russo, es el técnico indicado para Boca, ya que fue el que logró un campeonato cuando llegó la nueva gestión”.

También Guillermo Paniga, presidente de la Garra Xeneize, luego de entregar algunos presentes a las peñas amigas presentes y expresó que: “Boca es familia, es grande por su gente. Gracias a todos por confiar en nuestro trabajo, por el acompañamiento y la solidaridad”, expresó emocionado.

La peña “Garra Xeneize” celebró su 10º aniversario

La velada que incluyó, una entrada, chorizo, asado, ensaladas, postres, bebidas, torta y un brindis, se extendió hasta las primeras horas del domingo, con música, la tradicional percusión de La 12 y la venta de indumentaria alusiva.