La obra “Es Complicado” llega a Gonzales Chaves

El próximo sábado 20 de septiembre, el Auditorio Elvira Ceballos de Gonzales Chaves será escenario de una noche de humor y entretenimiento con la presentación de la exitosa obra “Es Complicado”. La comedia teatral comenzará a partir de las 21 horas y las entradas se podrán adquirir en el Centro Cultural.

Protagonizada por Claribel Medina y Pablo Alarcón, esta comedia escrita y dirigida por Ernesto Medela invita a reír y reflexionar en familia a través de situaciones cotidianas que, con ingenio y frescura, conquistan al público desde el primer momento.

Es complicado

Con el sello de Sequeira Producciones, la obra ha recorrido distintos escenarios con gran aceptación, consolidándose como una propuesta teatral imperdible.

La función promete una velada cargada de risas, complicidad y emociones, ideal para compartir con amigos o en familia.