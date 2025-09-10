Vía Tres Arroyos / Teatro

La obra “Andar sin pensamiento” se estrenará en la Biblioteca Sarmiento

Dirigida por Gerardo Christensen y protagonizada por Diego Wilgenhoff, Marifé Martínez Canel y Gerardo Christensen.

10 de septiembre de 2025,

El próximo sábado 27 de septiembre a las 21 horas en la Biblioteca Sarmiento, ubicada en avenida Moreno 334, se llevará a cabo el estreno de la obra de teatro “Andar sin pensamiento”, dirigida por Gerardo Christensen y protagonizada por Diego Wilgenhoff, Marifé Martínez Canel y Gerardo Christensen.

Sobre la obra

Andar sin pensamiento, título que nació del tango de los hermanos Expósito, Naranjo en Flor, transcurre en el mismísimo cementerio de la Chacarita.

Atilio y Johnny, dos veteranos y irredentos mujeriegos, han llegado al colmo. La soledad de las viudas, llenas de dolor, deseo y nostalgia, los atrajo a jugar su seducción en ese lugar. Allí ejercen su capacidad de engaño, su labia y sus deseos eróticos. Ambos esperan, cercanos a una tumba, a que una mujer venga a dejar sus flores.

Las entradas limitadas pueden reservarse comunicándose al teléfono 2983-305356.

Colaboran: Luz y Sonido: Pablo Osses; Diseño y Publicidad: Andrea Doglioli; Realizador Audiovisual: Emiliano Videla; Maquillaje: Makeupflorm; Escenografía:Diego Wilgenhoff y Gerardo Christensen.

