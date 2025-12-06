Vía Tres Arroyos / Municipalidad de Tres Arroyos

La Municipalidad de Tres Arroyos otroga por decreto adjudicaciones de espacios turísticos

Se trata del predio ubicado en la pista de motos en Claromecó y de dos paradores en Orense.

Redacción Vía Tres Arroyos

6 de diciembre de 2025,

La Municipalidad de Tres Arroyos informa a la comunidad que se han oficializado, mediante decretos del Departamento Ejecutivo, distintas adjudicaciones vinculadas a espacios turísticos y recreativos en las localidades del distrito.

En primer lugar, a través del Decreto N.º 3929, se otorgó autorización a Bruno Chiquette para el desarrollo de actividades en el predio destinado al esparcimiento nocturno en Claromecó, ubicado en las inmediaciones de la pista de motos. Este sector fue especialmente definido y diseñado para tales fines, con el objetivo de ordenar y acompañar las propuestas recreativas de la temporada.

Asimismo, se comunica que en la localidad de Orense se resolvió la adjudicación de dos Unidades Turísticas Fiscales:

Decreto N.º 4024/2025: adjudicación de la Unidad Turística Fiscal N.º 1 a favor de Ricupero Sergio.

Decreto N.º 4025/2025: adjudicación de la Unidad Turística Fiscal N.º 2 a favor de Laitán Joel.

La Municipalidad agradece a los interesados y recuerda que toda la información vinculada a concesiones, adjudicaciones y normativas vigentes se encuentra a disposición en las dependencias correspondientes.

