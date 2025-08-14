Este miércoles la Municipalidad de Tres Arroyos estuvo presente en Orense con una nueva jornada de “La Muni en tu Localidad”, una propuesta que busca acercar el Estado municipal a cada rincón del distrito.

El encuentro se realizó en el Club Alumni, donde diferentes áreas del Municipio ofrecieron servicios, asesoramiento y acompañamiento.

El puesto de Bromatología brindó atención con jornadas gratuitas de vacunación y castraciones, mientras que el área de Salud instaló un espacio de consulta y servicios básicos.

La Municipalidad de Tres Arroyos llevó adelante una nueva edición de “La Muni en tu Localidad” en Orense

Uno de los momentos más destacados fue la presentación del programa “Un Lote para Mi Familia”, encabezada por el intendente Pablo Garate, quien explicó a los vecinos el funcionamiento de esta política pública, los requisitos para acceder y la modalidad de distribución de los lotes.

“El objetivo es estar cerca de cada localidad, escuchar de primera mano las necesidades y brindar respuestas concretas. Queremos que cada vecino sienta que la Municipalidad está presente y trabajando por su futuro”, sostuvo Garate.

De la jornada también participaron funcionarios del Ejecutivo municipal, quienes dialogaron con los asistentes y resolvieron consultas recurrentes.

Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso de estar cerca de la gente, en cada localidad y con soluciones reales para mejorar la vida de los vecinos.