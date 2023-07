La Municipalidad de Tres Arroyos lanza Plan Joven, la venta de terrenos para vecinos de entre 20 y 45 años

La Municipalidad de Tres Arroyos lanzó el Plan Joven, una venta de terrenos para jóvenes entre 20 y 45 años que estarán ubicados en Avenida Alem al 1800 y contarán con todos los servicios.

Los terrenos del Plan Joven son producto de plusvalías.

El anuncio lo llevó adelante el intendente Carlos Sánchez y es producto del trabajo conjunto entre el ejecutivo y los miembros del Banco de Tierras.

Estuvieron presentes en la presentación, el intendente Carlos Sánchez; Claudia Cittadino, secretaria de Desarrollo Social; Silvina Ledesma, secretaria de Obras Públicas; Vanesa Borda, directora de Tierras Urbanización y Hábitat. Los concejales : Graciela Callegari (Frente de Todos); Cristián Ruiz (Juntos) y Marcelo León (Movimiento Vecinal).

La Municipalidad de Tres Arroyos lanza Plan Joven, la venta de terrenos con servicios Foto: Municipalidad de Tres Arroyo

Se trata de la primera etapa del Plan con un alcance de 22 terrenos a sortear entre aquellos que cumplan los requisitos establecidos.

“Una vez que esos 22 terrenos estén ya inscriptos, distribuidos y entregados por sorteo, vamos a sacar otros loteos. Vamos a tratar de ir sacando cada 60-90 días” - indicó el intendente Sánchez.

Vanessa Borda directora de tierras dio detalles

La directora de Tierras de la Municipalidad de Tres Arroyos, Vanesa Borda, dio algunos detalles sobre los requisitos necesarios para acceder a los terrenos.

Al respecto indicó:

“La fecha de inscripción se estableció entre el 17 de julio que es el lunes hasta el 31 de agosto es bastante amplia. El orden de inscripción no va a ser relevante en la en la adjudicación del terreno”.

“La fecha de adjudicación va a ser el 22 de septiembre por sorteo ante Escribano Público. La gente se va a notar, si cumple las condiciones va a estar incluida en un listado y ese listado va a ser el que se va a utilizar para hacer el sorteo de los 22 terrenos. No se puede elegir es decir, el que le toca un terreno que da este a la calle interna le toca ese y no puede elegir otro; y el que le toca la avenida le toca ese, lo puede rechazar pero no se puede elegir”.

Con respecto al salario mínimo necesario para cumplir con los requisitos Borda indicó:

“El ingreso mínimo neto familiar, o sea que se puede sumar entre los integrantes de la familia, es de 123,206 con 40 este número así, medio raro, es porque corresponde al salario categoría 2 del escalafón municipal, es una referencia que se toma. También va a tener que presentar un garante de esa de esa oferta, no tiene por qué ser un propietario el garante sino otra persona con una capacidad de pago

“El valor no va a estar en pesos, va a estar en una entidad que se usa para actualizar las tasas municipales que se llaman módulos municipales y se usa para actualizar el valor de las tasas”.

Siempre la cuota va a estar en esa en esa moneda. Cuando la persona la viene a pagar, de acuerdo a lo que aumentó la tasa va a ser lo que va a pagar después. No tiene interés, pero tiene la misma actualización que las tasas.

“Si alguien quiere pagar antes las 60 cuotas las puede pagar, puede pagar de a dos, de a tres de a una el máximo de 60 cuotas La entrega de los lotes está prevista a los 12 meses como máximo de la firma de este boleto de compraventa del pago de ese anticipo y de las primeras 12 cuotas”.

Requisitos

Los interesados deberán inscribirse desde el 17 de julio al 31 de agosto de 2023

Fecha de Adjudicación: 22 de septiembre 2023 por sorteo ante Escribano Público

Lugar de inscripción

Presencial: en Castelli 645 de 7:30 a 13:00 de lunes a viernes – tel. 2983 439311

Online: www.tresarroyos.gov.ar

REQUISITOS

Solicitante - grupo familiar declarado

No ser propietarios ni beneficiarios de viviendas

Edad entre 20 y 45 años

Destino para construcción de vivienda única

Residente en el distrito de Tres Arroyos (al menos 5 años antigüedad)

ingreso mínimo neto familiar $ 123.206.- (salario cat 2 escalafon municipal)

presentación de un garante

FORMA DE PAGO

30% A La Firma Del Boleto De Compra-Venta

70% Restante 60 Cuotas Mensuales Y Consecutivas

El valor del anticipo y las cuotas será expresado en módulos municipales (valor de las tasas)

Se valorizan a pesos en el momento de realizar cada uno de los pagos precio del lote:

37.000 Módulos (actualmente equivalen a $ 3.253.040 modulo valor julio 2023) expresado en módulos (el mismo que se usa para actualizar los impuestos municipales)

ENTREGA DE LOS LOTES

12 meses desde la firma del boleto de compra venta