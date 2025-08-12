“La Muni en tu localidad” llega este miércoles a Orense

Este Miércoles, desde las 14 horas, el gabinete municipal estará presente en el Club de Orense para compartir una jornada de trabajo, escucha y cercanía con los vecinos.
La propuesta busca llevar a cada localidad los servicios, programas y asesoramientos que ofrece la Municipalidad, en un solo lugar y de manera directa.
Además de la reunión abierta, vas a poder encontrar:
- Centro de reclamos y sugerencias.
- Posta de vacunación.
- Adhesión y capacitación en telemedicina.
- Vacunación antirrábica de mascotas y entrega de antiparasitarios.
- Castración en el CAPS (desde las 09:00).
- Información sobre la oferta académica 2026.
- Asesoramiento sobre uso correcto de agroquímicos y eco canje.
- Asesoramiento en habilitaciones comerciales.
- Examen de manipulación de alimentos (inscripción previa al 2983 41-3403).
- Inscripción de prestadores al programa “Beneficios al sector turístico”.
- Programas para emprendedores.
- Adhesión a boleta digital.
- Charla sobre tenencia responsable de mascotas en instituciones.
- Asesoramiento sobre bien de familia y escritura social.
- Funcionarios de todas las áreas disponibles para consultas.