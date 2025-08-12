Vía Tres Arroyos / Municipalidad de Tres Arroyos

“La Muni en tu localidad” llega este miércoles a Orense

El gabinete municipal estará presente em el Club de Orense.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

12 de agosto de 2025,

“La Muni en tu localidad” llega este miércoles a Orense
Orense

Este Miércoles, desde las 14 horas, el gabinete municipal estará presente en el Club de Orense para compartir una jornada de trabajo, escucha y cercanía con los vecinos.

La propuesta busca llevar a cada localidad los servicios, programas y asesoramientos que ofrece la Municipalidad, en un solo lugar y de manera directa.

Además de la reunión abierta, vas a poder encontrar:

- Centro de reclamos y sugerencias.

- Posta de vacunación.

- Adhesión y capacitación en telemedicina.

- Vacunación antirrábica de mascotas y entrega de antiparasitarios.

- Castración en el CAPS (desde las 09:00).

- Información sobre la oferta académica 2026.

- Asesoramiento sobre uso correcto de agroquímicos y eco canje.

- Asesoramiento en habilitaciones comerciales.

- Examen de manipulación de alimentos (inscripción previa al 2983 41-3403).

- Inscripción de prestadores al programa “Beneficios al sector turístico”.

- Programas para emprendedores.

- Adhesión a boleta digital.

- Charla sobre tenencia responsable de mascotas en instituciones.

- Asesoramiento sobre bien de familia y escritura social.

- Funcionarios de todas las áreas disponibles para consultas.

Temas Relacionados

MÁS DE Municipalidad de Tres Arroyos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS