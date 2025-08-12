“La Muni en tu localidad” llega este miércoles a Orense

Este Miércoles, desde las 14 horas, el gabinete municipal estará presente en el Club de Orense para compartir una jornada de trabajo, escucha y cercanía con los vecinos.

La propuesta busca llevar a cada localidad los servicios, programas y asesoramientos que ofrece la Municipalidad, en un solo lugar y de manera directa.

Además de la reunión abierta, vas a poder encontrar:

- Centro de reclamos y sugerencias.

- Posta de vacunación.

- Adhesión y capacitación en telemedicina.

- Vacunación antirrábica de mascotas y entrega de antiparasitarios.

- Castración en el CAPS (desde las 09:00).

- Información sobre la oferta académica 2026.

- Asesoramiento sobre uso correcto de agroquímicos y eco canje.

- Asesoramiento en habilitaciones comerciales.

- Examen de manipulación de alimentos (inscripción previa al 2983 41-3403).

- Inscripción de prestadores al programa “Beneficios al sector turístico”.

- Programas para emprendedores.

- Adhesión a boleta digital.

- Charla sobre tenencia responsable de mascotas en instituciones.

- Asesoramiento sobre bien de familia y escritura social.

- Funcionarios de todas las áreas disponibles para consultas.