La intendenta de Gonzales Chaves Lucía Gómez estuvo presente en el lanzamiento de Nuevos Aires

Este miércoles se llevó a cabo la presentación oficial de los candidatos de Nuevos Aires, el espacio político que en Tres Arroyos lleva como primer candidato a concejal a Carlos Ávila.

Entre los invitados al evento estuvo presente la intendenta de la localidad de Adolfo Gonzáles Chaves, Lucía Gómez, impulsora de este nuevo espacio político que competirá por primera vez en las elecciones del próximo 7 de septiembre.

Invitada a cerrar el lanzamiento, Lucía Gómez en su discurso convocó a “dejar las cuestiones ideológicas de lado” y priorizar al vecino como eje de las políticas públicas. La jefa comunal, impulsora del espacio Nuevos Aires, destacó el trabajo conjunto entre radicales y vecinalistas y subrayó que “siempre el vecino tiene que ser nuestra preocupación”.

“En Chaves dimos el primer paso, dejando las diferencias de lado. Dijimos: ‘Che, Chaves necesita un cambio, necesita progresar’. La gente tiene un potencial enorme y esto es un proceso que hay que ir construyendo”, afirmó Gómez.

De las calles a la gestión

Recordando los inicios de su equipo, Gómez relató que junto a Cristian Ruíz recorrieron casa por casa escuchando a los vecinos. “No prometíamos nada, solo decíamos: ‘Te escuchamos y vamos a trabajar en esa solución’. Así conformamos un equipo de gobierno joven que hoy está transformando Chaves”, señaló.

La intendente remarcó la creación de una Dirección de Educación que destina el 100% del Fondo de Financiamiento Educativo a mejorar la enseñanza y el compromiso de que cada peso recaudado en servicios y obras se reinvierta directamente en la comunidad.

“En este contexto nacional es difícil gestionar. Uno golpea la puerta del gobierno nacional y la respuesta siempre es ‘no’. Pero nosotros seguimos apostando: en salud, en educación y en infraestructura”, enfatizó.

Gómez enumeró las más de siete obras en marcha en escuelas del distrito, el fortalecimiento del centro universitario y el apoyo constante a las cooperadoras escolares. En materia sanitaria, subrayó que en Chaves el único sistema de salud es público y que todos los vecinos reciben atención de igual calidad, sin importar su situación económica.

“También hay un gran acompañamiento desde lo social, porque cada vez más gente no llega a fin de mes. Desde Chaves, Cristian está gestionando y acompañando”, añadió.

Tres Arroyos y Chaves con rumbo compartido

Sobre el vínculo con el radicalismo local, Gómez recordó que hace dos meses se reunió con Carlos Ávila para impulsar Nuevos Aires en Tres Arroyos.

Coincidiendo en algunos puntos importantes para el lanzamiento de esta propuesta que intenta impulsar al interior de la provincia de Buenos Aires, sobr la mirada política que comparte con Ávila, indicó: “Hay dos cosas necesarias: ponerle cabeza y corazón a las cosas. Si no te duele el dolor ajeno, no podés hacer política”, expresó.

La intendente cerró con un llamado a la participación ciudadana:

“Basta de quejarnos y pensar que la solución la tiene otro. Si queremos hacer las cosas por los vecinos, no podemos quedarnos sentados. Hay que involucrarse y estar al lado de cada vecino y vecina, escuchándolos”.

Convocatoria a las urnas

Finalmente, Gómez pidió el acompañamiento de los vecinos de Tres Arroyos a la lista de Nuevos Aires en las elecciones del 7 de septiembre. “Este Tres Arroyos que todos queremos y soñamos es posible”, concluyó.