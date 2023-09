“La independencia política del Movimiento Vecinal nos permite gestionar con cualquier color político que gobierne”

Rocío Liebana (RL) y Emanuel Moya (EM) son candidatos a concejales del Movimiento Vecinal, que postula a Claudia Cittadino como candidata a suceder a Carlos Sánchez en la intendencia de Tres Arroyos, luego de 20 años de gestión.

Rocío ocupa el 6to lugar de la lista y Emanuel el 9no puesto luego de su incorporación al equipo de trabajo desde la lista que, en las PASO encabezó Werner Nickel.

Vía Tres Arroyos dialogó con los candidatos rumbo a las Elecciones Generales 2023.

VTA: ¿Se puede decir que es un nuevo comienzo para el Movimiento Vecinal?

EM: “Nos integramos muy bien. Como siempre dijimos, somos todos vecinalistas, había dos listas pero estábamos todos arriba del mismo barco”.

“Ayer (por el miércoles) tuvimos una reunión en la cual participamos todos. Todo el grupo de Claudia estuvo muy dispuesta a escuchar las propuestas que tenía y que traía Werner desde Renovación”.

RL: “Se siente esta unión y esta necesidad de empujar todos para el mismo lado. Hay mucha gente nueva y eso da una impronta que le sirve a los que vienen trabajando desde antes”.

Movimiento Vecinal Foto: prensa MV

VTA: Hay que trabajar para retener dentro del Movimiento Vecinal los votos de la vertiente Renovación. ¿Cómo se hace para que no se pierdan esos votos en las generales?

EM: “Trabajando como lo estamos haciendo. Existe una renovación dentro del partido, porque toda la lista de Werner Nickel está trabajando en esta nueva etapa, aún aquellos que no quedaron dentro de la lista. No es solo por una cuestión formal, es por convencimiento de seguir empujando al Movimiento Vecinal para que siga estando donde se merece”.

VTA: Rocío, desde tu rol de abogada y tu participación en instituciones intermedias que luchan contra la violencia hacia las mujeres ¿Con qué realidad te encontraste en estas recorridas?

RL: “Son realidades en las cuales una ya venía trabajando. No es que durante la campaña descubrí algo distinto. Sí me encontré con un buen recibimiento porque muchas de las personas con las que yo he trabajado o intervenido, hoy me ven desde otro lugar. Es distinto ir a las instituciones como candidata en una lista, a ir a acompañar por una situación de violencia, la reacción puede ser diferente”.

“Es un trabajo que en el territorio, en el barrio ya se viene haciendo por eso no hay grandes novedades sobre las situaciones que uno puede encontrarse cuando visita un CAPS o va a una Sociedad de Fomento. Hay que seguir con lo que se está haciendo, mostrando el trabajo en equipo que nosotros queremos hacer y nuestras propuestas y escuchar lo que se pretende desde esas instituciones y las demandas que tienen para así congeniar y mostrar lo importante que es la continuidad del Movimiento Vecinal”.

“En todos los espacios está muy claro el trabajo que hizo el Movimiento Vecinal a lo largo de todos estos años. Hay que trabajar en lo que falta, ya sea en un club, en un CAPS o en una Sociedad de Fomento porque el acompañamiento desde el Estado Municipal siempre estuvo”.

Movimiento Vecinal Foto: prensa MV

VTA: Emanuel en la parte contable, hay requerimientos para con el municipio: burocracia, agilización de trámites, impuestos que se están cobrando y podrían evitarse ¿Qué podés mencionar al respecto?

EM: “Estamos trabajando. Vamos a mejorar todo lo que es la digitalización de los trámites. Apuntamos a que el tema de las habilitaciones sea mucho más rápido, más fluido, que sea todo online y con un solo trámite”.

VTA: Hay varias quejas, muchos comerciantes por ejemplo se quejan de que no consiguen la habilitación definitiva

EM: “Hay trámites como la habilitación de un comercio que son medio engorrosos que lleva sus idas y vueltas y se termina solucionando con una habilitación provisoria, pero no me parece que tenga que ver puntualmente con una cuestión del municipio, sino más bien con una cuestión de contribuyente que a veces no termina de darle un cierre al trámite”.

“Esa es un área que puntualmente vamos a mejorar, es un tema crucial apuntar a la Ventanilla Única para que los trámites sean mucho más rápidos, ágiles, y sencillos para el vecino”.

Movimiento Vecinal Foto: prensa MV

VTA: Rocío, la situación económica actual es muy difícil, diría que está devastada. Desde tu posición dentro de Desarrollo Social hay alguna política de Estado que estén pensando o buscando para implementar.

“Lo que existe hoy son los subsidios y becas municipales y es el recurso que tiene el propio municipio de su presupuesto para solventar gastos urgentes como gasto de alquiler, luz, gas. Esa es una política que tiene el municipio de Tres Arroyos y que otros municipios no tienen”.

“Hay muchos programas que vienen de provincia o nación. En el caso específico de Desarrollo Social, trabajamos directamente con subsidios para alquileres específicos, lo que pasa es que el desfasaje que hay hoy en día con los alquileres, y el desfasaje de lo que pueda aportar desde el municipio a cada familia que necesite nuestro acompañamiento es grande, por eso se trabaja con casos puntuales desde la articulación con cada sala, con las instituciones educativas. Se hacen evaluaciones y se acompaña dentro de lo que surge de esas evaluaciones”.

VTA: ¿Hay alguna contraprestación para aquellas familias a las que se ayuda desde el Municipio?

RL: “Ahora está todo digitalizado todas las personas, por ejemplo, que tienen planes comunitarios o subsidios por alquiler, o para pagar la luz está todo digitalizado. Está todo cargado, se hace un control mensual de todas esas personas y se hace un seguimiento. Cada uno de los trabajadores sociales hacen un seguimiento de esas personas”.

“Hay quienes están con contraprestación y hay quienes no están con contraprestación. Siempre se trata de ofrecer en realidad la contraprestación laboral, porque la idea es obviamente, no estar toda la vida dependiendo del Estado”.

“El mecanismo no es trabajar solamente sobre la emergencia. Son siempre evaluaciones de familias que por ahí vienen atravesadas de situaciones que se quedan sin trabajo o familias que vienen de distintas ciudades y también hay que darles la posibilidad hasta que puedan encontrar un trabajo y estabilidad”.

“Esos seguimientos se hacen y se trata después de empezar a dar de baja los subsidios asegurándose de que esa familia ya está con un trabajo estable un trabajo en blanco”.

EM: “Al respecto agregaría algo que tiene que ver con la independencia política del Movimiento Vecinal. En este contexto difícil, la bajada de Programas de Nación y Provincia van a ser más acotados y vamos a tener posiblemente un escenario en el que el Gobierno Nacional tenga un color político y el gobierno provincial tenga otro color político”.

“Me parece que la independencia política que tiene el Movimiento Vecinal y el haber defendido que la boletita nuestra esté siempre sola y no dependiendo ni atada a nadie, es muy importante resaltarlo porque nos da la capacidad de gestionar con cualquier color político , tanto a nivel nacional como provincial, es algo que debemos rescatar como vecinalistas, que lo debemos resaltar y que el vecino debería tenerlo en cuenta a la hora de votar”.

“En este momento la situación es muy difícil, hay muchas cuestiones a revisar desde lo municipal. Creo que es un momento para acompañar al comerciante, al industrial porque viene un momento económico, muy difícil. No quiero ser tremendista pero se avizora algo que no parece tener una salida a corto plazo, y me parece que es el rol del Estado acompañar y contener a los comerciantes y a los industriales”.

Movimiento Vecinal Foto: prensa MV

RL: “Es muy importante lo que dice Manuel. Muchas de las cosas que se han logrado en Tres Arroyos, tienen que ver con la independencia política que tiene el Movimiento Vecinal, podrá haber tenido ayuda de los diferentes gobiernos nacionales y provinciales, pero construyó todo lo que construyó manteniendo siempre sus proyectos y su plan estratégico a corto o largo plazo, siempre con una mirada a futuro”.

“Quienes vivimos toda la vida en Tres Arroyos, los que nos fuimos y volvimos podemos ver el crecimiento de Tres Arroyos "

VTA: Cittadino dice que la vara quedó alta no solo para la oposición sino para ustedes también

RL: “Es así, pero el apoyo que tenemos de Carlos Sánchez es impresionante, busca inculcarnos todo aquello que él vivió cada vez que le tocó ser intendente”.

EM: “No cabe duda que en los últimos 28 años Tres Arroyos se ha transformado, no es la misma ciudad de nuestra infancia. Hoy por ejemplo en Cresta estudian mil chicos y tiene 800 egresados, muchos de esos chicos son los primeros egresados universitarios de su familia y eso tiene un valor incalculable no solamente desde lo educativo, sino desde el lugar de crecimiento y movilidad social que le da a la ciudad de Tres Arroyos. Eso sin el Movimiento Vecinal, sin la continuidad de un proyecto, sin todo lo que se ha podido hacer y gestionar, hubiese sido imposible”.