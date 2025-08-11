La Feria del libro infantil y juvenil “Erase una vez...” del Colegio Holandés se realizará en septiembre

Los días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la feria del libro infantil y juvenil “Erase una vez…”, que organiza cada año el Colegio Holandés de Tres Arroyos.

En esta oportunidad participarán la escritora Laura Escudero Tobler, psicóloga y especialista en promoción de la lectura; y Adriana Riva, periodista, escritora y editora.

Además estarán: la compañía de narración oral y escénica Al sol como la cigarra, la profesora de Filosofía,Natalia Balul; Editorial Caravana, Librería Palito y Cronopio libros y juegos.

El cronograma, que se detallará más adelante, se organiza de la siguiente manera:

Miércoles 3: asistencia del nivel Secundario y desarrollo de charlas y actividades con Laura Escudero Tobler y Adriana Riva.

Jueves 4: se recibirá a nivel Primario e intervendrá Laura Escudero Tobler.

Viernes 5: actividades para el nivel Inicial se concretará el espectáculo de Al sol como la cigarra.

Las inscripciones para escuelas que deseen sumarse a la feria se encuentran abiertas.

Presentaciones

Laura Escudero Tobler nació en Córdoba en 1967. Recibió dos veces el premio El Barco de Vapor Argentina, en 2005 por la novela “Encuentro con Flo” y en 2011 por “El rastro de la serpiente”.

Fue Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2015 (Fundación Para las Letras Mexicanas y F.C.E) por el libro “Ema y el silencio”.

Algunos títulos de su autoría son “Alina, maga del mandarino”; “La noche de las cosas”; “Jardín del aire”. Por su libro “Velocidad bajo el agua”, obtuvo la primera mención del premio Luis de Tejeda de poesía en el año 2021.

Adriana Riva publicó en 2017 su primer libro de cuentos, “Angst (Tenemos las máquinas)”. Entre sus obras encontramos la novela “La sal” y el poemario “Ahora sabemos esto”. Es confundadora de la editorial Diente de León, para la que escribió los libros ilustrados “Entre las hojas que cantan”, “La sartén por el mango”, “Contar Buenos Aires”, y “Sol mayor”.

Forma parte de la revista literaria El Gran Cuaderno. A finales de 2024, se publicó su segunda novela “Ruth”.

Al sol como la cigarra, compañía de narración oral y escénica, está integrada por Milena Procaccini, Eugenia Arrupe, Cecilia Fernández y Paola Elicalde. Trabajan con propuestas de talleres y espectáculos para todas las edades, en instituciones públicas y privadas. El objetivo es llegar con historias de nuestro patrimonio cultural y con diferentes técnicas a todos los ámbitos.