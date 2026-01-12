La Escuela de Emprendedores rumbo al 2026, trabajo conjunto con el área de Discapacidad

El Área de Discapacidad y la Escuela de Emprendedores, una propuesta con gran proyección impulsada por la Dirección de Emprendedurismo de la Municipalidad de Tres Arroyos, iniciaron un proceso de planificación conjunta con vistas al año 2026.
En este marco se lanzará un relevamiento abierto a todo público y totalmente gratuito, destinado a conocer las necesidades, intereses y expectativas de la comunidad. El objetivo es construir una propuesta de actividades y capacitaciones ajustadas a la realidad local, potenciando especialmente el acceso y la participación de personas con discapacidad y sus familias.
La planificación contempla la siguiente oferta formativa:
- Organización de la idea–proyecto
- Crecimiento y expansión
- Comunicación para impulsar el emprendimiento
- Reglamentación del emprendimiento
- Costos y precios
- Servicios de traslado y logística
Todas las actividades de la Escuela de Emprendedores son gratuitas, abiertas a la comunidad y orientadas a fortalecer proyectos accesibles, sostenibles e inclusivos.
Además, quienes participen del ciclo completo de capacitaciones recibirán una certificación que acredite el trayecto formativo. Por lo cual se invita a la comunidad a completar una breve encuesta HACIENDO CLIC ACÁ