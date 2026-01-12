El Área de Discapacidad y la Escuela de Emprendedores, una propuesta con gran proyección impulsada por la Dirección de Emprendedurismo de la Municipalidad de Tres Arroyos, iniciaron un proceso de planificación conjunta con vistas al año 2026.

En este marco se lanzará un relevamiento abierto a todo público y totalmente gratuito, destinado a conocer las necesidades, intereses y expectativas de la comunidad. El objetivo es construir una propuesta de actividades y capacitaciones ajustadas a la realidad local, potenciando especialmente el acceso y la participación de personas con discapacidad y sus familias.

La Escuela de Emprendedores rumbo al 2026, trabajo conjunto con el área de Discapacidad

La planificación contempla la siguiente oferta formativa:

Organización de la idea–proyecto

Crecimiento y expansión

Comunicación para impulsar el emprendimiento

Reglamentación del emprendimiento

Costos y precios

Servicios de traslado y logística

Todas las actividades de la Escuela de Emprendedores son gratuitas, abiertas a la comunidad y orientadas a fortalecer proyectos accesibles, sostenibles e inclusivos.

Además, quienes participen del ciclo completo de capacitaciones recibirán una certificación que acredite el trayecto formativo. Por lo cual se invita a la comunidad a completar una breve encuesta HACIENDO CLIC ACÁ