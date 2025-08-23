Candidatos a Consejeros Escolares y Concejales del Movimiento Vecinal estuvieron presentes en los 100 años de la Escuela Nº 22 Fray Justo Santa María de Oro, de la localidad de San Francisco de Bellocq.

“La escuela se fundó antes que el pueblo” dicen con orgullo alumnos, docentes, que conforman y conformaron la comunidad educativa de la Escuela 22.

En un sencillo pero emotivo acto que inició con el ingreso de las banderas de ceremonia, un grupo de alumnos interpretó una canción en homenaje a la escuela, otros, dedicaron varios cuadros de baile; los estudiantes de inglés ofrecieron un regalo a la Escuela 22, consistente en un mural pintado por ellos.

La Escuela 22 de San Francisco de Bellocq celebró 100 años

Luego llegó el reconocimiento a docentes y directivos actuales y quienes han pasado por la institución. Al finalizar, se invitó a todos a recorrer los pasillos institucionales, donde en una acción de reconocimiento a aquellos alumnos que luego de su paso por el colegio han destacado en sus actividades particulares, se podía conocer la trayectoria de todos ellos quienes le han dado vida durante 100 años a la querida Escuela 22 de San Francisco de Bellocq.

Patricio Espinosa, candidato a Consejero Escolar del Vecinalismo, docente y parte de la comunidad educativa, como otros miembros de su familia -su hermana fue Directora del establecimiento-, estuvo presente junto a Maria Saavedra, Javier Ruiz y Carolina López, candidatos a Concejales del Movimiento Vecinal.

La Escuela 22 de San Francisco de Bellocq celebró 100 años

“que te llena el corazón participar de este tipo de celebraciones, donde la comunidad educativa y la comunidad en general se hacen una, y dan valor a todo el esfuerzo que cada día hacen alumnos y profesores por la educación en nuestras localidades, y así se siembra la semilla de una sociedad con más valores, y con sentido de pertenencia. Ojalá podamos desde el Consejo Escolar trabajar para que cada institución esté en las condiciones que toda su comunidad educativa merece.” , expresó Espinosa.