La edición Nº 31 del Seven Playero de Claromecó se realizará el 17 y 18 de enero

Este miércoles en conferencia de prensa se llevó a cabo la presentación de la edición Nº 31 del Seven Playero de Claromecó que en 2026 se disputará los días 17 y 18 de enero en las playas de Claromecó.

De la presentación participaron Nicolás Bruel, el presidente del TARHC; Chango Conde, Marcelo De Francesco, Soledad Cozzetti, Gabriel Panarace y Facundo Liebana, director de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Para esta edición se anticipó la presencia de 9 árbitros que llegarán de distintas uniones como Mar del Plata, Buenos Aires Rosario, como así tambien de la Unión del Sur y del Oeste.

Además se contará con 3 canchas: La principal que albergará el juego final, la Nº 2 donde se disputarán partidos de Veteranos y primera, y la cancha 3 para los Juveniles.

Paralelamente se disputará la 3era edición del Seven de Hockey que se desarrollará en la cancha del Club Náutico en tres categorías: Libre, Mamis y Masculino.