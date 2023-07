Este martes se reunió la Comisión de Obras Públicas y Seguridad del Concejo Deliberante de Tres Arroyos donde se presentó un proyecto del bloque de Juntos que promueve la adhesión del Municipio a las disposiciones que regulan la circulación de vehículos de movilidad personal, como los monopatines que ya pueden observarse en el ámbito urbano.

El expediente ingresó a la Comisión que preside Juan Gutiérrez, y será objeto de análisis. “Estos vehículos parecieran ser tendencia, por lo que el expediente va a ser analizado”, indicó el presidente Juan Gutiérrez.

En otro orden de cosas, informó que se despachó, con todas las autorizaciones pertinentes por parte de la Provincia y las cuestiones administrativas resueltas, el expediente de rezonificación del predio de Monteagudo-Olavarría-Constituyentes y el Arroyo del Medio, ordenanza de urbanización que ya se trataría en la próxima sesión.

La Comisión de Obras Públicas y seguridad de Tres Arroyos analiza la regulación de vehículos de movilidad personal Foto: Prensa HCD Tres Arroyos

Finalmente, reconoció que ante el pedido del Frente Peronista de las Localidades de agilizar el trámite de licencias de conducir en las distintas delegaciones municipales, “la respuesta de la Secretaría de Seguridad no es alentadora en el sentido de que hay tramos del trámite, como las impresiones láser y la ventana tecnológica, que no dependen del Municipio sino de la Provincia, de manera que en principio no es factible descentralizarlo, además de otros reparos que formularon respecto de los profesionales que intervienen, como el médico y el psicólogo”.

“Vamos a pedirle al Ejecutivo que al menos estas gestiones se puedan hacer en las localidades, para que los vecinos ya vengan con la evaluación clínica y psicológica completadas lo que permita agilizar el resto del trámite”, completó Gutiérrez.