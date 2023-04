Este martes en horas de la mañana finalmente se concretó la reunión entre la Comisión de Hacienda y el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fiesta Provincial del Trigo de Tres Arroyos, Mariano Hernández, quien por motivos de un viaje con el intendente Sánchez no se presentó en el día de ayer, lunes.

Hernández expuso por alrededor de dos horas y respondió a requerimientos vinculados a concesiones y otros aspectos organizativos de la Fiesta Provincial del Trigo.

La presidenta de la Comisión, Soledad Cadenas, ponderó la presencia del funcionario y destacó su disposición para compartir la información, que generó algunos intercambios de opiniones.

La Comisión de Hacienda recibió a Mariano Hernández Foto: prensa HCD Tres A

Cadenas indicó que Hernández “Presentó un balance previo al final, porque todavía resta el pago de varios cánones, incluso por montos importantes”.

La concejal advirtió que “las concesiones y licitaciones de kioscos y fogones son para instituciones, pero hay que ver quién está detrás, por eso si se necesita modificar algún reglamento habrá que hacerlo. Porque hay sumas muy importantes, y si bien hay cuestiones de las relaciones entre privados en las que no podemos intervenir, se le plantearon a Mariano Hernández algunas cuestiones a rever en las próximas ediciones, para ayudar”.

“Valoramos su esfuerzo pero nuestro rol es el de control; todo lo que se cobra tiene que tener un recibo oficial y canalizarse por cuentas bancarias, de la manera más transparente posible”.

Cadenas recordó que un proyecto de Todos proponía reducir el canon para las entidades que se vieron perjudicadas por el clima en la Fiesta, a lo que Hernández respondió que ya se acordó que no habrá descuentos. Y finalmente la concejal de Juntos se pronunció a favor de que “se abra más la participación a otros sectores en la organización de la Fiesta Provincial del Trigo, para que haya más compromiso y se minimicen los riesgos y problemas” - finalizó.

“La Fiesta no le puede costar un peso al vecino”

Por su parte, Mariano Hernández aseguró que no le llamó la atención que lo vinculado a la Fiesta genere debate, “porque me sorprendió el tamaño que tiene y siempre hay cosas para mejorar. Hay cosas difíciles de llevar a la práctica en cualquier fiesta, más en una como esta que es gigante, a veces por falta de participación o por la vorágine de los hechos. En este caso además estuvo lo climático”.

Hernández reconoció que no se redujeron los cánones “porque de lo contrario se hubiera abierto una puerta muy grande y difícil de manejar para todos los casos; es un golpe no haber podido generar todos los ingresos que se esperaban, pero para nosotros es fundamental que la Fiesta no le cueste un peso al vecino”.

Finalmente, entre los aspectos a modificar, el funcionario incluyó la necesidad de controlar las instalaciones eléctricas, las cuestiones administrativas sobre las que recibió planteos y la posibilidad de que participen privados en las concesiones. “Todo lo que ingresa está respaldado con un recibo, pero por cuestiones técnicas hay cosas que no se pueden ingresar a las arcas municipales, por eso se canaliza a través de recibos de la propia Fiesta.

“Sería importante contar con una personería jurídica para la organización, pero cuesta conseguir la gente”, consideró.

Con respecto a la participación privada en las concesiones, aseguró que “hay varias ideas; estas son herramientas fundamentales para las instituciones, y es difícil controlar estas participaciones. Lo he hablado con muchos sectores y hay que tratar de revertirlo con ingenio. Por eso los invito a todos a participar de la organización de la Fiesta, para conocerla bien”.