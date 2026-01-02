La Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que el próximo lunes 5 de enero a las 20 horas, se llevará adelante una nueva propuesta cultural en el marco de la Caravana de Reyes Magos, con la presentación del espectáculo “Sin Cordones” en la Plaza Luis Piedra Buena de la localidad de Claromecó (calle 11 entre 20 y 30).

Se trata de una propuesta artística pensada para toda la familia, que combina música, humor y juego escénico, invitando a niñas, niños y adultos a compartir una noche de encuentro, alegría e imaginación en el espacio público.

La actividad contará con entrada libre y gratuita, reafirmando el compromiso del Municipio de garantizar el acceso a la cultura, promover el disfrute colectivo y fortalecer el derecho a la participación cultural en cada una de las localidades del distrito.

La Caravana de Reyes Magos llega a Claromecó con el espectáculo “Sin Cordones”

Esta iniciativa se realiza de manera articulada con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de las políticas públicas que impulsan el acceso federal y democrático a las expresiones artísticas.

Desde la Dirección de Cultura, Educación y DDHH se invita a toda la comunidad a participar y ser parte de esta celebración que forma parte de la tradición de los Reyes Magos, poniendo en valor el encuentro, la identidad y la cultura como herramientas de inclusión y transformación social.