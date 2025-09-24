La Asociación Amigos del Teatro Municipal lanzó una campaña para reparar el techo

La Asociación Amigos del Teatro Municipal de Tres Arroyos lanzó una campaña solidaria destinada a reparar el techo del edificio , cuya estructura presenta filtraciones.

Durante la conferencia de prensa, las integrantes de la comisión —Perla Villanueva, Josefina López Vivas, Celeste Vassolo, Vivian Jurado, María Adela Iturralde y Graciela Lahiguera— explicaron que el objetivo es reunir los fondos necesarios para la compra de 420 metros cuadrados de chapa, material cuyo valor se incrementa mes a mes.

“Estábamos muy contentas cuando vimos poner el techo con una grúa, pero ahora estamos muy tristes porque el techo no estaba tan bien como pensábamos y se llueve”, señaló Perla Villanueva.

La iniciativa contempla distintas formas de colaborar. Una de ellas es realizar donaciones en la cuenta con alias teatro.tresarroyos.

Otra alternativa es la compra directa de chapas en comercios locales, a nombre del donante, lo que permite obtener la factura con IVA y deducirla de Ganancias.

“Cada persona puede aportar lo que pueda: un metro, medio o el monto que considere. Lo importante es sumar entre todos”, explicó Josefina López Vivas.

Las integrantes confirmaron que ya mantuvieron una reunión con el intendente Pablo Garate, quien garantizó que el municipio cubrirá los costos de mano de obra. Obras Públicas realizó el relevamiento y estableció el presupuesto de los trabajos.

“No queremos hacer un arreglo chapucero. Es necesario frenar el deterioro a largo plazo y realizar un trabajo serio”, subrayaron.

La campaña busca reunir los materiales antes de enero, cuando el teatro permanecerá cerrado y se prevé la ejecución de la obra.

“Es el único teatro que tenemos y siempre hemos recibido la ayuda de la comunidad. Tenemos que ser optimistas: vamos a lograr los 420 metros de chapa”, expresaron las integrantes de la comisión.