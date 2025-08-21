El Domingo 24 de Agosto desde las 10: 30 horas se realizará el Jubileo de Niños en la Parroquia de Lujan, elegida como templo Jubilar.

La propuesta contará con representación de niños y adolescentes de toda la Zona Este de la Arquidiocesis de Bahía Blanca.

A partir de las 14 horas está prevista en comienzo de una procesión que partirá del templo por calle Colón hasta León para retomar por Chacabuco y Av. Libertad, regresando al templo.

A las 15 horas se realizará la Misa que será precidida por el Obispos auxiliar Pedro Fournau, acompañado por los Sacerdotes de nuestra ciudad.

Se invita a todos los interesados a participar.