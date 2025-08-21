Vía Tres Arroyos / Religión

Jubileo de Niños en la Parroquia de Lujan

Será el domingo 24 desde las 10:30 horas.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

21 de agosto de 2025,

Jubileo de Niños en la Parroquia de Lujan
Iglesia del Luján, Tres Arroyos

El Domingo 24 de Agosto desde las 10: 30 horas se realizará el Jubileo de Niños en la Parroquia de Lujan, elegida como templo Jubilar.

La propuesta contará con representación de niños y adolescentes de toda la Zona Este de la Arquidiocesis de Bahía Blanca.

A partir de las 14 horas está prevista en comienzo de una procesión que partirá del templo por calle Colón hasta León para retomar por Chacabuco y Av. Libertad, regresando al templo.

A las 15 horas se realizará la Misa que será precidida por el Obispos auxiliar Pedro Fournau, acompañado por los Sacerdotes de nuestra ciudad.

Se invita a todos los interesados a participar.

Iglesia del Luján, Tres Arroyos
Iglesia del Luján, Tres Arroyos

Temas Relacionados

MÁS DE Religión
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS