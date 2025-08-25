Juan Apolonio explicó los cambios en el Centro de Monitoreo

El Centro de Monitoreo de Tres Arroyos fue reinaugurado con una fuerte inversión en tecnología destinada a reforzar la seguridad del distrito. El Secretario de Seguridad, Juan Apolonio explicó que, “el espacio cuenta ahora con 322 cámaras de alta resolución, 70 domos de largo alcance y un moderno sistema de almacenamiento que permite conservar las imágenes durante 30 días, en comparación con los 20 que se guardaban anteriormente".

el Municipio inauguró el nuevo Centro de Monitoreo con tecnología de última generación

Además, se instalaron seis lectores de patentes –con la previsión de llegar a diez– para conformar un “anillo digital” de control vehicular. Apolonio subrayó que, “cada dispositivo cumple normas técnicas específicas, las nuevas cámaras transmiten información codificada, lo que agiliza la detección de vehículos y la transmisión de datos”.

El funcionario aclaró que las imágenes registradas no se entregan al público, ya que se utilizan exclusivamente como prueba en causas judiciales. “Cada operador ingresa con un usuario y clave personal, lo que garantiza la trazabilidad del material”, explicó.

Por otra parte, el secretario resaltó la implementación de un software que detecta en tiempo real fallas en el sistema, permitiendo una rápida respuesta ante inconvenientes técnicos. También explicó que cada turno cuenta con un supervisor que controla la operatoria y autoriza el uso de cámaras específicas.

En paralelo, Apolonio anunció una capacitación abierta a la comunidad en el marco del programa “Ojos en Alerta”, que se desarrollará el jueves 28 de este mes a las 19 horas en el Teatro Municipal y expresó que, “la iniciativa busca sumar a vecinos a la red de colaboración ciudadana, mediante un número de WhatsApp que permitirá reportar situaciones sospechosas en tiempo real y con identificación verificada”, y agregó que; “el sistema se basa en la confianza y en el compromiso del ciudadano. Sabemos quién está dentro de la red, y eso evita denuncias falsas que distraigan recursos”, señaló Apolonio.

Finalmente, insistió en que la seguridad requiere una inversión constante para no quedar rezagados frente al avance tecnológico: “Lo que pasó con el antiguo centro es lo mismo que ocurre con los celulares: si no se actualizan, en pocos años quedan obsoletos”, dijo.