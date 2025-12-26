Los adolescentes del programa Envión Reta: construyen su sede con sus propias manos, acompañados por el equipo técnico de Envión compuesto por Huilen Frente, Florencia Bie y Nicolás Grigioni, en conjunto con los talleristas que dependen del área de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social.

Los jóvenes han puesto manos a la obra para remodelar una parte de la sede y crear una Sala de Cine y Usos Múltiples, un espacio vital y muy esperado para la infancia y adolescencia del balneario.

Jóvenes de Envión Reta, levantan su propia Sala de Cine

Oficios y Protagonismo Juvenil

El corazón de esta iniciativa es el Taller de Uso de Herramientas y Oficios Varios que dicta Grigioni en Envión. Aquí, los chicos aprenden habilidades prácticas, desde carpintería básica hasta nociones de electricidad, y las aplican directamente en la obra. Ellos son los constructores: están transformando parte de la sede Envión que se encontraba en desuso en una sala de Cine, para toda la comunidad.

Esta autogestión es fundamental: no solo consiguen un espacio de recreación y acceso a la cultura, sino que se forman en oficios valiosos para su futuro.

Un Faro Cultural en la Costa

En un pueblo costero como Reta, no abundan las opciones de esparcimiento para infancias y adolescencias. Envión, al que concurren aproximadamente 40 adolescentes, es uno de los pocos lugares de encuentro, y esta nueva sala será un importante espacio de pertenencia y participación juvenil, espacio equipado para proyecciones de cine, talleres y actividades culturales.

La necesidad de este proyecto se hizo evidente cuando los mismos jóvenes presentaron su propuesta para el equipamiento de la sala en el Presupuesto Participativo destinado a la Juventud, quedando terceros. Aunque no consiguieron los fondos completos, decidieron arrancar la obra con el esfuerzo y los conocimientos adquiridos en el taller.

Los adolescentes ponen el trabajo y la voluntad. La fase de construcción está en proceso gracias a su esfuerzo. Derribaron paredes, comenzaron a quitar la madera en mal estado del techo y construyeron un portón para cerrar el espacio entre otras acciones.

Los referentes y concurrentes esperan durante el 2026 poder concretar su sueño y abrir las puertas del cine a la comunidad.