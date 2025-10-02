Jornada a campo del IPCVA junto con la Rural de Tres Arroyos

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), junto a la Sociedad Rural de Tres Arroyos, llevará a cabo una nueva Jornada a Campo en Tres Arroyos el miércoles 26 de noviembre de 2025.

La jornada, que contará con la participación especial del INTA, incluirá disertaciones técnicas y una visita a campo”.

Además de la presentación del planteo productivo del establecimiento y disertaciones

La apertura del encuentro estará a cargo de los propietarios del establecimiento y autoridades del IPCVA.

Como todas las actividades que realiza el IPCVA la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados por lo que sé que se solicita realizar una inscripción previa que oportunamente se dará a conocer

No se suspende por lluvia.