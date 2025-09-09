Vía Tres Arroyos / Conicet

Investigadores del Conicet y Unicen visitaron el Museo Mulazzi

A fin de realizar trabajos de escaneo 3D sobre algunas de las piezas arqueológicas (megafauna) de la colección de Arroyo Seco que posee el espacio.

9 de septiembre de 2025,

El Museo Municipal José A. Mulazzi dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, recibió la visita de un grupo de docentes e investigadores del CONICET y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCPBA.

Los visitantes llegaron a Tres Arroyos con el objetivo de realizar trabajos de escaneo 3D sobre algunas de las piezas arqueológicas (megafauna) de la colección de Arroyo Seco que posee el espacio.

En este sentido, los profesionales explicaron que “recientemente la UNICEN adquirió un escáner 3D manual; el trabajo sobre las piezas permitirá construir modelos que serán compartidos con el Museo Mulazzi con fines educativos”.

