Integrantes del Movimiento Vecinal se reunieron con la Junta Vecinal del barrio Villa Italia

Este viernes, la primera candidata a concejal por el Movimiento Vecinal, María Saavedra visitó, junto a su equipo, la Junta Vecinal del barrio Villa Italia.
Semanas anteriores Saavedra había mantenido una reunión con la presidenta de la Junta, Delia Tolosa, en la que conversaron sobre las necesidades del barrio y las actividades que allí se realizan. En aquel encuentro, coincidieron en la importancia de escuchar y atender de manera directa las demandas de la comunidad.
En esta nueva visita, y en el marco del Programa Fortaleciendo Mujeres que se desarrolla en la sede, María y su equipo compartieron una jornada de diálogo y participación en la producción de pan integral.
Este programa busca mejorar la calidad de vida de las mujeres del barrio a través de acciones socio-comunitarias y emprendimientos que fortalezcan su economía y la de sus familias.
Además, se realizó la donación de juguetes y golosinas para colaborar con las actividades que, hoy sábado, de 14 a 17:30 en la plaza del barrio, estarán llevando adelante las mujeres del programa, anticipándose a los festejos por el Día de las Infancias.
El Movimiento Vecinal continúa desarrollando un trabajo de cercanía y compromiso con la comunidad, interiorizándose en sus necesidades y construyendo espacios de diálogo y trabajo conjunto para mejorar la vida en cada rincón del distrito.