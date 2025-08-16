Este viernes, la primera candidata a concejal por el Movimiento Vecinal, María Saavedra visitó, junto a su equipo, la Junta Vecinal del barrio Villa Italia.

Semanas anteriores Saavedra había mantenido una reunión con la presidenta de la Junta, Delia Tolosa, en la que conversaron sobre las necesidades del barrio y las actividades que allí se realizan. En aquel encuentro, coincidieron en la importancia de escuchar y atender de manera directa las demandas de la comunidad.

En esta nueva visita, y en el marco del Programa Fortaleciendo Mujeres que se desarrolla en la sede, María y su equipo compartieron una jornada de diálogo y participación en la producción de pan integral.

Integrantes del Movimiento Vecinal se reunieron con la Junta Vecinal del barrio Villa Italia

Este programa busca mejorar la calidad de vida de las mujeres del barrio a través de acciones socio-comunitarias y emprendimientos que fortalezcan su economía y la de sus familias.

Además, se realizó la donación de juguetes y golosinas para colaborar con las actividades que, hoy sábado, de 14 a 17:30 en la plaza del barrio, estarán llevando adelante las mujeres del programa, anticipándose a los festejos por el Día de las Infancias.

Integrantes del Movimiento Vecinal se reunieron con la Junta Vecinal del barrio Villa Italia

El Movimiento Vecinal continúa desarrollando un trabajo de cercanía y compromiso con la comunidad, interiorizándose en sus necesidades y construyendo espacios de diálogo y trabajo conjunto para mejorar la vida en cada rincón del distrito.