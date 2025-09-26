Vía Tres Arroyos / Campo

Inicio de la campaña de vacunación antiaftosa

Iniciará el 13 de octubre hasta el 12 de diciembre.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

26 de septiembre de 2025,

Inicio de la campaña de vacunación antiaftosa
Agro, ganado vacuno, bovino, vacas, feed lot. (Nicolás Bravo / La Voz)

Sociedad Rural de Tres Arroyos (S.C.) informa a los productores ganaderos que el 13 de OCTUBRE comienza el período 02/2025 de vacunación antiaftosa y finalizará el 12 de DICIEMBRE.

De acuerdo a las reglamentaciones vigentes es requisito vacunar todos los bovinos (LAS CATEGORIAS VACAS Y TOROS NO CORRESPONDE VACUNACIÓN) y registrar esta vacunación en la oficina local de SENASA para estar en condiciones de realizar movimientos de hacienda con cualquier destino o compra.

Se recuerda realizar la vacunación de brucelosis a las terneras entre 3 y 8 meses de edad.

Se aconseja a los productores realizar la vacunación lo antes posible y en un solo acto, para evitar movimientos innecesarios de la hacienda.

También se les informa que a partir de la Circular Nº 18/2018 del SENASA, pueden adelantar la vacunación de las categorías vaquillonas destinadas a insenminación antes del inicio de la campaña a por distintos manejos sanitarios, previamente autorizados por la entidad.

VACUNACION DE CARBUNCLO, ANIMALES MAYORES DE 8 MESES.

Comunicarse con la oficina de coordinación de la vacunación, en Avda. Moreno 420 de Tres Arroyos o llamando a los teléfonos (02983) 422816 / 2983 458984 / 2983 469777 para realizar el trabajo en fecha. E-mail: entesanitario@ruraltresarroyos.com.ar

Temas Relacionados

MÁS DE Campo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS