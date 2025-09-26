Inicio de la campaña de vacunación antiaftosa

Sociedad Rural de Tres Arroyos (S.C.) informa a los productores ganaderos que el 13 de OCTUBRE comienza el período 02/2025 de vacunación antiaftosa y finalizará el 12 de DICIEMBRE.

De acuerdo a las reglamentaciones vigentes es requisito vacunar todos los bovinos (LAS CATEGORIAS VACAS Y TOROS NO CORRESPONDE VACUNACIÓN) y registrar esta vacunación en la oficina local de SENASA para estar en condiciones de realizar movimientos de hacienda con cualquier destino o compra.

Se recuerda realizar la vacunación de brucelosis a las terneras entre 3 y 8 meses de edad.

Se aconseja a los productores realizar la vacunación lo antes posible y en un solo acto, para evitar movimientos innecesarios de la hacienda.

También se les informa que a partir de la Circular Nº 18/2018 del SENASA, pueden adelantar la vacunación de las categorías vaquillonas destinadas a insenminación antes del inicio de la campaña a por distintos manejos sanitarios, previamente autorizados por la entidad.

VACUNACION DE CARBUNCLO, ANIMALES MAYORES DE 8 MESES.

Comunicarse con la oficina de coordinación de la vacunación, en Avda. Moreno 420 de Tres Arroyos o llamando a los teléfonos (02983) 422816 / 2983 458984 / 2983 469777 para realizar el trabajo en fecha. E-mail: entesanitario@ruraltresarroyos.com.ar