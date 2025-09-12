El próximo miércoles 17 de septiembre desde las 21:30 horas se llevará a cabo la Gran Peña de Huracán de Tres Arroyos en sus instalaciones de calle Mitre 855.

Se podrá degustar de un menú compuesto de Pizza y chorizos como entrada y de un plato principal de pollo, vacío de cerdo, criollo y ensaldas, además del postre y la bebida.

La tarjeta tiene un valor de $25.000 y se puede adquirir comunicándose al tel´fono 2983- 534400.

Huracán organiza su primera Gran Peña con cena y shows en vivo

Mariano Spinelli, integrante de la subcomisión de fútbol, explicó:

“Estamos tratando de hacer todo tipo de eventos. Sabemos que la situación está muy difícil, pero el club tiene que seguir por los chicos, por las inferiores principalmente. Siempre buscamos generar cosas nuevas que nos dejen alguna diferencia para ayudar”, señaló.

“La idea es hacer una peña una vez al mes. Arrancamos ahora en septiembre con la primera, tomando como ejemplo lo que ya hacen muchos clubes y que da resultado”, indicó Spinelli.

Menú completo y precio accesible

Sobre la propuesta gastronómica, Spinelli detalló:

“El menú va a ser amplio y libre, lo mismo que la bebida. Va a haber entrada con pizza, chorizo y riñón; y después un plato principal con pollo, vacío, cerdo criollo, acompañado de ensaladas. También postre, gaseosa, vino, cerveza, agua y soda, todo incluido por un valor de 25.000 pesos. Es lo que habitualmente se paga en una peña con amigos. La idea es que sea un valor razonable, donde se pueda comer y tomar hasta que uno diga basta”, afirmó.

Spinelli subrayó que la invitación no es solo para socios del club:

“Está invitada toda la familia de Huracán, pero también cualquier vecino de la ciudad, de cualquier club. Queremos que sea un espacio abierto para compartir un grato momento”, expresó.

Las reservas se realizan hasta el martes 16 de septiembre enviando un mensaje de WhatsApp al 15-53-44-00. Además, habrá sorteos y sorpresas durante la velada.

“La idea es pasarla bien, cortar la semana y seguir hasta el fin de semana con otro ánimo”, concluyó Spinelli.