Huracán de Tres Arroyos campeón del Torneo Federal de Hockey sobre patines

Huracán de Tres Arroyos se proclamó campeón del Torneo Federal de Hockey sobre patines que se disputó en el “Gigante” desde el jueves al sábado. “El globo” se alzó con el título en las dos categorías: +40 y -40.

En +40 enfrentó a CABA y, tras empatar 5 a 5 en el tiempo reglamentario, elconjunto local logró imponerse 2 a 1 por penales.

En la categoría -40, Huracán derrotó a San Luis por 6 a 5 para coronarse campeón.

La Copa de Honor, se fue para Córdoba ya que en la final le ganó a Calafate por 9 a 2.

Por el tercer puesto +40, Mar del Plata se impuso por penales a San Luis tras empatar 5 a 5.

En -40, el tercer puesto quedó en manos de La Rioja que venció por penales a San Juan 1 a 0 , tras empatar en el tiempo reglamentario 3 a 3.