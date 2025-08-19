Homenaje a Spinetta Jade en La Casona

El sábado 30 de agosto se presentará en el Centro Cultural La Casona un espectáculo musical Homenaje a Luis Alberto Spinetta a partir de las 22:30 horas.

En esta ocasión se hará hincapié en la etapa del músico con Spinetta Jade y contará con la participación de El Quere (voz y guitarra); Alex Villalba (teclados); Pato Rivolta (bajo); Facundo Abraham (guitarra); Santino Urrutia (batería) y Belén Altamirano como cantante invitada.

Algunos de los clásicos que podrán escucharse serán: Alma de diamante, Maribel se durmió, Resumen Porteño y Umbral.

Participan en las luces y el sonido: Martín Urrutia; fotografía: Valen Eme; Ambientación: Victoria Saez; Diseñó de Flyer: Santino; Diseño de Entradas: Valeria Aristemuño.

La producción general estará a cargo de Daniel Saez.