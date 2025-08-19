Vía Tres Arroyos / Espectáculos

Homenaje a Spinetta Jade en La Casona

Será el sábado 30 de agosto.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

19 de agosto de 2025,

Homenaje a Spinetta Jade en La Casona
Luis Alberto Spinetta dando su histórico concierto en Vélez donde repasó toda su carrera.

El sábado 30 de agosto se presentará en el Centro Cultural La Casona un espectáculo musical Homenaje a Luis Alberto Spinetta a partir de las 22:30 horas.

En esta ocasión se hará hincapié en la etapa del músico con Spinetta Jade y contará con la participación de El Quere (voz y guitarra); Alex Villalba (teclados); Pato Rivolta (bajo); Facundo Abraham (guitarra); Santino Urrutia (batería) y Belén Altamirano como cantante invitada.

Algunos de los clásicos que podrán escucharse serán: Alma de diamante, Maribel se durmió, Resumen Porteño y Umbral.

Participan en las luces y el sonido: Martín Urrutia; fotografía: Valen Eme; Ambientación: Victoria Saez; Diseñó de Flyer: Santino; Diseño de Entradas: Valeria Aristemuño.

La producción general estará a cargo de Daniel Saez.

Homenaje a Spinetta Jade en La Casona
Homenaje a Spinetta Jade en La Casona

Temas Relacionados

MÁS DE Espectáculos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS