Hector Poggi dejará de ser el Director del Ente Vial Descentralizado y su reemplazante sería Juan Elgart

Héctor Poggi dejará de ser el Director del Ente Vial Descentralizado y si el Concejo Deliberante aprueba el Decreto de nombramiento que firmó el intendente Garate, será Juan Elgart quien lo reemplace a partir del 1 de octubre.

Héctor Poggi desempeñó este puesto durante muchos años con el mandato del Movimiento Vecinal, y fue nuevamente convocado para ocupar el puesto cuando Pablo Garate asumió los destinos del municipio.

Por su parte Juan Elgart, se desempeña actualmente como Secretario Privado del Intendente.

El Decreto de nombramiento ya está publicado en el Boletín Oficial del Municipio, y dispone que a partir del 1° de octubre Juan Elgart ocupará el puesto dejado por Poggi.