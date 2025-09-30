Vía Tres Arroyos / Municipalidad de Tres Arroyos

Hector Poggi dejará de ser el Director del Ente Vial Descentralizado y su reemplazante sería Juan Elgart

El Concejo Deliberante deberá aprobar el Decreto del intendente que lo nombra.

Redacción Vía Tres Arroyos
30 de septiembre de 2025,

Héctor Poggi dejará de ser el Director del Ente Vial Descentralizado y si el Concejo Deliberante aprueba el Decreto de nombramiento que firmó el intendente Garate, será Juan Elgart quien lo reemplace a partir del 1 de octubre.

Héctor Poggi desempeñó este puesto durante muchos años con el mandato del Movimiento Vecinal, y fue nuevamente convocado para ocupar el puesto cuando Pablo Garate asumió los destinos del municipio.

Por su parte Juan Elgart, se desempeña actualmente como Secretario Privado del Intendente.

El Decreto de nombramiento ya está publicado en el Boletín Oficial del Municipio, y dispone que a partir del 1° de octubre Juan Elgart ocupará el puesto dejado por Poggi.

