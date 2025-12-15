Vía Tres Arroyos / Mujeres

Hablemos de puerperio: un encuentro entre mamás y futuras mamás en el Centro de Salud de Tres Arroyos

Será el martes 16 en el marco del Curso de Preparación Integral para la Familia Embarazada. No requiere inscripción.

Redacción Vía Tres Arroyos

15 de diciembre de 2025,

Embarazo.

El próximo martes 16 de diciembre a las 10 horas en el Aula Magna del Centro Municipal de Salud (Av. Primera Junta 440), se realizará una clase especial dedicada al puerperio en el marco del Curso de Preparación Integral para la Familia Embarazada.

En esta oportunidad, se invita especialmente a mamás que hayan tenido recientemente a su bebé a participar del encuentro para compartir sus experiencias, intercambiar con las profesionales a cargo y dialogar con otras madres y personas que aún se encuentran transitando el embarazo.

El espacio estará coordinado por la Obstetra Ivón Iribarren y la Licenciada en Psicología Gabriela Hoffman, y propone un momento de escucha, acompañamiento y construcción colectiva desde las vivencias reales.

El encuentro no requiere inscripción.

