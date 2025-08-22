Gran concurrencia a la charla del Mago Capria sobre liderazgo

El exfutbolista Rubén “El Mago” Capria estuvo presente en Tres Arroyos para brindar una charla motivacional titulada “No hay magia sin equipo”.

La presentación se llevó a cabo en Confitería La Perla y trató sobre liderazgo y sobre como gestionar equipos de alto desempeño, construir confianza, gestionar el error y definir valores.

La charla de Capria, en principio había sido gestionada por el Movimiento Vecinal para ser brindada en forma interna, pero fue tanto el interés que se decidió abrir al público en forma gratuita.

Contó con una importante cantidad de asistentes, vinculados no sólo al ámbito deportivo, sino también al sector empresarial y comercial, ya que la exposición de Capria aplica para diversos tipos de actividades donde se requiere formar y liderar equipos.

Durante la mañana Capria estuvo en Caminemos Juntos, institución que había visitado hace unos años y quiso volver a recorrer.

Sobre Rubén Capria

Rubén Oscar Capria, apodado “El Mago”, tuvo una prolongada carrera como futbolista. Hizo su debut en Estudiantes de La Plata a comienzos de los 90 y luego pasó por clubes destacados como Racing Club (varias etapas), Chacarita Juniors, Lanús, Unión de Santa Fe, Newell’s, además de experiencias en el exterior: Cruz Azul (México), Barcelona SC (Ecuador), Universidad Católica (Chile) y su retiro profesional en Peñarol (Uruguay) en 2007.

Tras colgar los botines, Capria probó suerte como director técnico en Atlanta (2014) y luego se volcó al periodismo, siendo panelista en programas como Hablemos de Fútbol (ESPN) y Fútbol Compacto (DeporTV), donde aportó análisis y reflexiones sobre el juego.

Entre 2020 y fines de 2023, fue mánager deportivo: primero en Atenas (Uruguay), luego en Racing Club, donde fue parte de procesos institucionales clave en el club. Capria se desempeña actualmente como orador en workshops y clínicas.