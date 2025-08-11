Gran Bingo en la Sociedad Libanesa de Tres Arroyos

El próximo domingo 24 de agosto, la Sociedad Libanesa de Tres Arroyos organiza su último Bingo Familiar con importantes premios en efectivo, y artículos donados por comercios y emprendedores de nuestra ciudad.

La cita es a las 16 horas en Avenida Rivadavia 558 y las entradas anticipadas se pueden adquirir hasta el día 20 de agosto a un valor de $ 15.000, con la cual podrás participar de un importante sorteo por una orden de compra.

La entrada incluye: serie de cartones, merienda y número para el sorteo.

Podés adquirirlas comunicándote al teléfono: 02983- 347300.