Gonzáles Chaves: una pérgola en el Museo Histórico será escenario de una muestra fotográfica sobre la identidad chavense

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Chaves Municipio avanza con la construcción de una pérgola en el predio del Museo Histórico, un proyecto que une infraestructura y cultura gracias al aporte de la Fundación Techint.

La iniciativa fue gestionada de manera conjunta entre la Dirección de Cultura y Turismo y el área de Relaciones con la Comunidad de Tenaris, y dará marco a una muestra fotográfica estática que viene gestándose desde hace casi dos años.

El trabajo, que incluyó la participación de estudiantes avanzados de Historia y de numerosas instituciones locales —como la Sociedad Española, Club Otto Ballod, Biblioteca Bernardino Rivadavia, El Nuevo Heraldo, Club de Pelota, Club Independencia, Club Ciclista, Club San Martín, Chavense Pedal Club, Hogar de Ancianos “Juana y Bernardo Carricart” y la Asociación Amigos de la Naturaleza—, se propone como un homenaje colectivo a la memoria chavense.

La exposición reunirá imágenes que amplían y complementan el relato del museo, ofreciendo una mirada renovada sobre la historia local. La pérgola se convertirá así en un espacio de encuentro y de memoria viva, donde las fotografías reflejarán la identidad de Chaves y el valor del trabajo compartido para preservar y transmitir nuestra historia a las nuevas generaciones.

En palabras de la directora de Cultura, Mailén Roche:

“Este proyecto es mucho más que una obra: es la posibilidad de mirar nuestra historia con otros ojos y de reconocer el enorme aporte que hacen las instituciones y la comunidad para fortalecer nuestra identidad. Queremos que cada vecino y vecina se sienta parte de este espacio y de este relato colectivo que seguirá creciendo con el tiempo”.