Vía Tres Arroyos / Municipalidad de Gonzales Chaves

Gonzales Chaves: Se presentó la Diplomatura en Cuidados Integrales

Una propuesta académica que tendrá una duración de seis meses y está orientada a brindar herramientas teórico-prácticas para fortalecer el trabajo de cuidado en la comunidad.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

28 de agosto de 2025,

Gonzales Chaves: Se presentó la Diplomatura en Cuidados Integrales
Gonzales Chaves: Se presentó la Diplomatura en Cuidados Integrales

Hoy se llevó a cabo la presentación de la Diplomatura en Cuidados Integrales en ámbitos institucionales y domiciliarios, una propuesta académica que tendrá una duración de seis meses y está orientada a brindar herramientas teórico-prácticas para fortalecer el trabajo de cuidado en nuestra comunidad.

Del encuentro participó la intendente Lucía Gómez, junto a autoridades educativas y referentes de instituciones locales, quienes resaltaron la importancia de generar nuevas oportunidades de formación en un área clave para el presente y el futuro.

La diplomatura busca formar a personas que se desempeñan o desean desempeñarse en tareas de cuidado, tanto en instituciones como en domicilios, desde un enfoque integral que contempla derechos, perspectiva de género, interculturalidad y la promoción de la autonomía de las personas cuidadas.

Gonzales Chaves: Se presentó la Diplomatura en Cuidados Integrales
Gonzales Chaves: Se presentó la Diplomatura en Cuidados Integrales

Cursada y metodología

Las clases se desarrollarán los sábados de 9 a 13 horas, con modalidad presencial y actividades que, según el módulo, podrán dictarse de forma sincrónica o asincrónica. La propuesta combina encuentros presenciales con instancias virtuales a través del Campus Virtual de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, totalizando 240 horas de formación.

Contenidos y certificación

El trayecto incluye unidades sobre organización social del cuidado, diversidad y derechos, cuidados en distintos contextos de la vida, acompañamiento a personas mayores o con discapacidad, administración de cuidados básicos, primeros auxilios, cuidados paliativos y prácticas integradoras, entre otros temas centrales.

Al finalizar la cursada, quienes aprueben las instancias requeridas recibirán su diploma que certifica la formación en Cuidados Integrales en ámbitos institucionales y domiciliarios.

En este marco, Rocío Casenave, encargada del Centro Educativo, expresó: “Esta diplomatura es un paso fundamental para jerarquizar el rol de quienes cuidan. No sólo brinda herramientas prácticas y teóricas, sino que también pone en valor la importancia del cuidado como un trabajo con perspectiva de derechos, reconociendo y acompañando a quienes todos los días cumplen una tarea esencial para nuestra comunidad”.

Desde el municipio se destacó la relevancia de esta iniciativa que amplía las oportunidades de capacitación y abre nuevas posibilidades de inserción laboral para vecinos y vecinas, al tiempo que fortalece la red comunitaria de cuidado.

Temas Relacionados

MÁS DE Municipalidad de Gonzales Chaves
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS