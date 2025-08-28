Hoy se llevó a cabo la presentación de la Diplomatura en Cuidados Integrales en ámbitos institucionales y domiciliarios, una propuesta académica que tendrá una duración de seis meses y está orientada a brindar herramientas teórico-prácticas para fortalecer el trabajo de cuidado en nuestra comunidad.

Del encuentro participó la intendente Lucía Gómez, junto a autoridades educativas y referentes de instituciones locales, quienes resaltaron la importancia de generar nuevas oportunidades de formación en un área clave para el presente y el futuro.

La diplomatura busca formar a personas que se desempeñan o desean desempeñarse en tareas de cuidado, tanto en instituciones como en domicilios, desde un enfoque integral que contempla derechos, perspectiva de género, interculturalidad y la promoción de la autonomía de las personas cuidadas.

Gonzales Chaves: Se presentó la Diplomatura en Cuidados Integrales

Cursada y metodología

Las clases se desarrollarán los sábados de 9 a 13 horas, con modalidad presencial y actividades que, según el módulo, podrán dictarse de forma sincrónica o asincrónica. La propuesta combina encuentros presenciales con instancias virtuales a través del Campus Virtual de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, totalizando 240 horas de formación.

Contenidos y certificación

El trayecto incluye unidades sobre organización social del cuidado, diversidad y derechos, cuidados en distintos contextos de la vida, acompañamiento a personas mayores o con discapacidad, administración de cuidados básicos, primeros auxilios, cuidados paliativos y prácticas integradoras, entre otros temas centrales.

Al finalizar la cursada, quienes aprueben las instancias requeridas recibirán su diploma que certifica la formación en Cuidados Integrales en ámbitos institucionales y domiciliarios.

En este marco, Rocío Casenave, encargada del Centro Educativo, expresó: “Esta diplomatura es un paso fundamental para jerarquizar el rol de quienes cuidan. No sólo brinda herramientas prácticas y teóricas, sino que también pone en valor la importancia del cuidado como un trabajo con perspectiva de derechos, reconociendo y acompañando a quienes todos los días cumplen una tarea esencial para nuestra comunidad”.

Desde el municipio se destacó la relevancia de esta iniciativa que amplía las oportunidades de capacitación y abre nuevas posibilidades de inserción laboral para vecinos y vecinas, al tiempo que fortalece la red comunitaria de cuidado.