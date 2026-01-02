Vía Tres Arroyos / Deportes

Gonzales Chaves se prepara para recibir el 72º Campeonato Nacional de Vuelo a Vela

Se desarrollará del 4 al 14 de enero en el aeródromo local, bajo la organización del Club de Planeadores “Otto Ballod”.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

2 de enero de 2026,

Gonzales Chaves se prepara para recibir el 72º Campeonato Nacional de Vuelo a Vela
Gonzales Chaves se prepara para recibir el 72º Campeonato Nacional de Vuelo a Vela

Gonzales Chaves será nuevamente epicentro de uno de los eventos más importantes de la aviación deportiva del país con la realización del 72º Campeonato Nacional de Vuelo a Vela, que se desarrollará del 4 al 14 de enero en el aeródromo local, bajo la organización del Club de Planeadores “Otto Ballod”.

La inauguración oficial del campeonato tendrá lugar el sábado 3 de enero a las 19:30 horas, con un acto protocolar que incluirá el izamiento de las banderas y una pasada de remolques, marcando el inicio formal de la competencia.

Gonzales Chaves se prepara para recibir el 72º Campeonato Nacional de Vuelo a Vela
Gonzales Chaves se prepara para recibir el 72º Campeonato Nacional de Vuelo a Vela

Durante el acto inaugural se dirigirán a los presentes la intendente municipal, Lucía Gómez; el presidente de la Federación Argentina de Vuelo a Vela (FAVAV); el presidente del Club de Planeadores Otto Ballod, Bruno Quinteros; y finalmente el director del campeonato, Mario Reynoso, quien tendrá a su cargo el cierre del acto.

El cronograma de actividades prevé que el domingo 4 de enero se realicen las pruebas de entrenamiento, a partir de las 13:00 horas, mientras que el lunes 5 de enero se disputará la primera prueba oficial del campeonato. Además, todos los días a las 20:30 horas se llevará a cabo la reunión de pilotos, instancia clave para la organización y desarrollo de las pruebas.

El Campeonato Nacional de Vuelo a Vela vuelve a posicionar a Gonzales Chaves en el calendario deportivo nacional, convocando a pilotos de distintos puntos del país y generando un importante movimiento deportivo, turístico y social para la comunidad.

Temas Relacionados

MÁS DE Deportes
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS