Gonzales Chaves será nuevamente epicentro de uno de los eventos más importantes de la aviación deportiva del país con la realización del 72º Campeonato Nacional de Vuelo a Vela, que se desarrollará del 4 al 14 de enero en el aeródromo local, bajo la organización del Club de Planeadores “Otto Ballod”.

La inauguración oficial del campeonato tendrá lugar el sábado 3 de enero a las 19:30 horas, con un acto protocolar que incluirá el izamiento de las banderas y una pasada de remolques, marcando el inicio formal de la competencia.

Gonzales Chaves se prepara para recibir el 72º Campeonato Nacional de Vuelo a Vela

Durante el acto inaugural se dirigirán a los presentes la intendente municipal, Lucía Gómez; el presidente de la Federación Argentina de Vuelo a Vela (FAVAV); el presidente del Club de Planeadores Otto Ballod, Bruno Quinteros; y finalmente el director del campeonato, Mario Reynoso, quien tendrá a su cargo el cierre del acto.

El cronograma de actividades prevé que el domingo 4 de enero se realicen las pruebas de entrenamiento, a partir de las 13:00 horas, mientras que el lunes 5 de enero se disputará la primera prueba oficial del campeonato. Además, todos los días a las 20:30 horas se llevará a cabo la reunión de pilotos, instancia clave para la organización y desarrollo de las pruebas.

El Campeonato Nacional de Vuelo a Vela vuelve a posicionar a Gonzales Chaves en el calendario deportivo nacional, convocando a pilotos de distintos puntos del país y generando un importante movimiento deportivo, turístico y social para la comunidad.