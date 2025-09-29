Gonzales Chaves: Se entregaron los certificados de la Diplomatura en Faena y Producción de Carne Bovina

Este lunes se realizó la entrega de certificados a los cinco estudiantes que finalizaron la Diplomatura en Faena y Producción de Carne Bovina, dictada en el marco del Programa Puentes, tras un convenio firmado entre Chaves Municipio, la Universidad Nacional Guillermo Brown y el propio programa.

La diplomatura, que comenzó en mayo en el Centro Educativo local, concluyó con éxito y se consolidó como una herramienta clave para la formación académica y profesional vinculada al desarrollo productivo de la región.

Del acto participaron la intendente municipal Lucía Gómez, la secretaria de Gobierno Juliana Dekker, la inspectora jefa distrital Nadia Goycoa y Mercedes Piergiovanni, en representación de la Universidad Guillermo Brown, donde se desempeña en el área de posgrados.

En su discurso, la intendenta Gómez señaló: “Hoy es un gran día, es un orgullo para mí y para toda la gestión poder tener nuestros primeros egresados del centro universitario. Sin educación pública, esto no es posible y se logra porque hay un gobierno provincial y un gobierno municipal que decide invertir en más y mejor educación”.

Por su parte, Mercedes Piergiovanni expresó: “La verdad que como universidad estamos muy orgullosos de poder tener esta expansión territorial de las políticas públicas que se aplican y se desarrollan y permiten gestionar capacitaciones para toda la población. Muy felices porque es nuestra primera carrera a través del Programa Puentes. Somos amigos del distrito de Gonzales Chaves, así que también contentos de estar acá y de conocer a toda la comunidad”.

Desde Chaves Municipio se agradeció especialmente a la Universidad Nacional Guillermo Brown y a su rector Pablo Domenichini, por el acompañamiento y compromiso que hicieron posible esta propuesta académica.

Con acciones como esta, Chaves Municipio reafirma su compromiso con la educación pública y con la generación de oportunidades de crecimiento para todos y todas.