Chaves Municipio, a través del Área de Niñez y Adolescencia, informa que se está desarrollando un Taller de Crianza Respetuosa, coordinado por Alan Christian Llanos, licenciado en Trabajo Social y responsable del área.

La propuesta tiene como objetivo acompañar a las familias en el proceso de crianza desde una perspectiva respetuosa, brindando herramientas para fortalecer los vínculos, promover el bienestar de niños y niñas, y generar espacios de escucha y reflexión compartida.

Gonzales Chaves: se desarrolla un Taller de Crianza Respetuosa

El taller se lleva adelante en el marco de un trabajo territorial e intersectorial, en articulación con Educación Inicial, la Escuela de Educación Temprana N°1, el Centro Terapéutico Interdisciplinario para las Infancias (CETIPI), el dispositivo Casa de Abrigo, el Servicio de Pediatría y el área de Salud municipal, garantizando así un abordaje integral de las necesidades de la primera infancia.

Gonzales Chaves: se desarrolla un Taller de Crianza Respetuosa

Desde Chaves Municipio se destaca la importancia de estas instancias de encuentro, que fortalecen la red comunitaria y favorecen el desarrollo integral de niños, niñas y sus familias.