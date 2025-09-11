Gonzales Chaves: Se construye una pérgola en el Museo Histórico gracias a la donación de la Fundación Techint

Se encuentra en construcción una pérgola en el predio del Museo Histórico de Gonzales Chaves, una obra posible gracias a la donación de la Fundación Techint.

El proyecto, diseñado en base al estudio presentado por la Fundación, busca crear un espacio de sombra y descanso para visitantes y vecinos, a la vez que embellece el entorno del museo y fortalece la preservación del patrimonio cultural de la ciudad.

Desde Chaves Municipio destacaron que esta pérgola no es solo una estructura arquitectónica, sino un símbolo de cómo la articulación público–privada puede mejorar los espacios que son de todos. Gracias al aporte de la Fundación Techint, se suma un lugar que invita a recorrer, aprender y disfrutar de nuestra historia en comunidad.

La pérgola contará con módulos adaptables y vegetación estacional, lo que permitirá un entorno dinámico y accesible durante todo el año, integrando naturaleza, descanso y cultura.

Este tipo de proyectos reflejan un compromiso compartido con la identidad local y con la construcción de espacios de encuentro que fortalecen el sentido de pertenencia de los vecinos y vecinas.